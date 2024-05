Junts: "Estaríamos encantados de que Illa fuera el embajador español de la República Catalana"

El candidato de Junts por la provincia de Girona a las elecciones catalanas del próximo domingo, Salvador Vergés, ha proclamado hoy en el municipio francés de Argelès-sur-Mer que "estaría encantado de que Salvador Illa fuera el embajador español de la República Independiente de Cataluña". Lo ha hecho en un acto de la formación posconvergente junto a Carles Puigdemont, muy aclamado entre los desplazados a esta localidad de la "Cataluña norte" y también crítico con el PSC y "sus jefes de Madrid, el PSOE". Los socialistas "sirven los intereses de la Moncloa", según el diputado gerundense de la formación, que se ha referido al exministro, "de Salvador a Salvador", como aspirante a "gobernador civil". Puigdemont, por su parte, ha criticado el "cambio de posición del PSOE" respecto a lo sucedido en relación al BBVA y al banco Sabadell. "Es un verdadero acto de hostilidad del ministro Bolaños, pues algo así no sucede sin el visto bueno del Gobierno de España", ha dicho Puigdemont, que lo considera "un 155 bancario".

Según Vergés, "Junts es el único voto que garantiza que el Estado Español no entra en la Generalitat de Cataluña", en referencia a un posible pacto de ERC con el PSC que ninguno de ambos descarta. "No hay otra formación independentista con opciones de ganar las elecciones", ha insistido Puigdemont, que hoy no ha hablado de la "unidad del independentismo" sino de la necesidad de "una movilización de Champions" en un guiño al público de Girona, hoy presente en Argelès, cuyo equipo certificó la semana pasada la histórica clasificación a la Liga de Campeones. "Nada da más miedo a un español que un catalán con una papeleta y una urna", ha ironizado Puigdemont, que mientras llamaba a los presentes a "convencer" a sus allegados de votar a Junts, recordaba que "cuando nos hemos enfrentado a España en un campo que no es el Bernabéu y los árbitros no están comprados por Florentino Pérez, siempre hemos ganado". Las encuestas internas de la formación, en esta línea, hablan de un empate técnico con el PSC que permitiría a Puigdemont regresar a la Generalitat.