Un malagueño viaja a Cataluña y se lleva una sorpresa que no esperaba: "Tenía miedo de que me tratasen raro"

Uno de los mayores miedos que surgen cuando se planifica con ilusión un viaje es que las cosas no salgan como se esperaba. Los principales síntomas cuando surge esto son aquellos que están relacionados con problemas de alojamiento, el clima, la logística o, incluso, el trato que se recibe, uno de los temores que siempre estarán presentes se vaya a donde se vaya.

Esta inquietud tendrá como principal consecuencia que se viaje con con cierta tensión o que cualquier situación negativa deje por los suelos las expectativas con las que se iba al nuevo destino. Lo cierto es que, cuando una de estas expediciones no satisface aquello positivo que se esperaba, lo normal es que aquel que lo sufra se lleve una mala experiencia.

El miedo porque un viaje no salga como se esperaba

A todo esto hay que sumarle la inseguridad de sentirse fuera de lugar o no conectar con el entorno. Hay ocasiones en las que, por más que se insista en integrarse y adaptarse a un nuevo espacio, no se termina de encajar a un destino en el que se puede llegar a no ser bienvenido. Todo esto puede tener como resultado haber invertido tiempo y dinero y que las emociones tengan un sabor amargo o una incomprensión difícil de olvidar.

Existen muchos casos de turistas a los que les ocurre algo parecido, como por ejemplo a los españoles que hacen las maletas y se van a una Comunidad Autónoma diferente a la suya. Tomando como referencia Cataluña, un territorio con innumerables tensiones que tienen que ver con la cultura, la tradición y la lengua, también se puede llegar a respirar un ambiente lleno de frialdad y complejidades para comunicarse. El hecho de que un español no entienda el catalán puede ser un ataque para aquellos que sí que lo sepan hablar, generaría distancias y malestares.

La experiencia de un malagueño viajando a Cataluña

No obstante, esta imagen que se tiene de Cataluña también puede alimentar a los prejuicios y los malentendidos, lo cual también es una razón que condicionaría ir a la comunidad antes de haber llegado. Se pueden llegar a generar ideas preconcebidas que bastarían para que alguien sienta que su viaje no fue tan acogedor como esperaba.

Las redes sociales también acogen este tipo de experiencias, ya que son un enorme espacio de divulgación en el que se pueden discutir todo tipo de cosas, como son los conflictos culturales en España. Por ello, es de verdadero interés exponer el caso de un malagueño que ha viajado a Cataluña al que le habían pintado la situación de una manera caótica cuando en realidad ha sido totalmente al contrario.

"Tenía miedo de que me hablasen catalán y no me quieran contestar en español

Antonio Gutiérrez, conocido también como @antoniomasmasgutierrez, es un creador de contenido de origen malagueño que se dedica a subir vídeos sobre fitness, deporte y reflexiones personales (de todo tipo), destacándose por poseer un estilo auténtico y cercano. Al realizar publicaciones de muchos temas, este influencer también ha dado a conocer su experiencia viajando a Cataluña, un destino del que, a priori, tenía malas sensaciones preconcebidas.

El protagonista del video ha viajado a Cerdañola del Vallés, Barcelona, y ha asegurado que "tenía miedo de que me hablasen catalán y que no me quieran contestar en español, porque yo soy de Málaga". A su vez, ha indicado que también sentía pánico porque lo tratasen "raro". Sin embargo, su veredicto final ha sido todo lo contrario. "Y, de verdad... una maravilla. Me está tratando la gente increíble, muy amable, todo el mundo me habla en español", explica.

"En Málaga nos han contado bulos"

Como es evidente, Cataluña, al disponer de una lengua cooficial, tendrá habitantes que se comuniquen en catalán, y esto es totalmente secundado por el influencer. La gente con la que se ha encontrado Antonio ha sido "gente increíble", lo cual ha hecho que se quede "muy contento". Pero lo más sorprendente ha sido su opinión en referencia a los prejuicios que tenía formados.

Si algo caracteriza también a Antonio Gutiérrez es su capacidad por ser totalmente crítico, y así lo ha mostrado durante el vídeo. "Yo hablo en español, me contestan en español, así que los bulos que nos han contado en Málaga... todo mentira", asegura. Para concluir, declara que Cataluña es una comunidad que le "mola".