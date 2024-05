El nuevo programa de TV3: aprender catalán a través del lenguaje LGTBIQ+

Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop ha anunciado en la Tarda de Catalunya Ràdio con Elisenda Carod que protagonizará un programa en TV3 centrado en su proceso de aprendizaje del catalán. Titulado ‘Bob in translation’, este programa explorará las relaciones lingüísticas dentro del colectivo LGTBIQ, informa E-Notícies

Esta nueva apuesta de 3Cat, aun sin fecha de estreno confirmada, constará de seis episodios, uno dedicado a cada letra que conforma las siglas LGTBIQ+. Enríquez, conocido por su humor ácido, traerá la experiencia de alguien de fuera de Cataluña interesado en aprender el idioma y la cultura del país. Estas vivencias se entrelazarán con cuestiones que afectan al colectivo gay.

Hace aproximadamente un año, durante la misma emisión en esta emisora pública, Bob Pop dijo irónicamente: “No aprenderé catalán hasta que no lo monetice”. Y de hecho, una productora se ha hecho eco de esta idea y la ha convertido en un nuevo formato.

"Vamos a conversar con personas muy interesantes que son gays, lesbianas, bisexuales… yo no soy bisexual porque cuando buscaba referentes, no encontré ninguno. La bisexualidad me parece una oportunidad doble para mejorar nuestra autoestima”, explicó.

Ana Polo, Ada Colau y Pol Guasch son algunos de los personajes con los que Pop conversará en el programa. Esta iniciativa promete ser una ventana para discutir temas relevantes y personales dentro del contexto del aprendizaje del catalán y las experiencias dentro de un colectivo como es el LGTBIQ+.

El enfoque inclusivo y reflexivo de ‘Bob in translation’ destaca la importancia de la representación y la identidad en la televisión. Así pues, este nuevo programa busca ofrecer una plataforma para explorar las conexiones entre el lenguaje, la cultura y las realidades personales.