Ocho de cada diez detenidos en Barcelona en 2024 fueron extranjeros

Un 78,6 % de las personas detenidas en Barcelona durante 2024 fueron de nacionalidad extranjera, según el informe oficial que el director de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha hecho llegar al grupo municipal de Vox. El documento desglosa alrededor de 20.000 detenciones practicadas por los Mossos y la Guardia Urbana por tipo de delito y nacionalidad del detenido y llega después de que el grupo haya solicitado esa información a la consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña.

Los datos revelan que el 91 % de las detenciones por hurtos correspondieron a personas extranjeras. En el caso de los robos con violencia, el porcentaje asciende al 83,5 %. También en el tráfico de drogas, el 74 % de los arrestados no eran de nacionalidad española. Además, hay 452 multirreincidentes que fueron responsables de más de 9.000 delitos en la capital catalana.

En cuanto a otros delitos, en 2024 en Barcelona hubo 782 atentados contra agentes de la autoridad, de los cuales 226 fueron cometidos por españoles, y 556 por extranjeros, es decir, más del doble. De los homicidios o asesinatos, el 60% fueron cometidos por extranjeros. En cuanto a la violación de domicilios ajenos, 76 de las 107 fueron consumadas por extranjeros, y el resto por nacionales. En cuanto a los intentos de okupación, 23 de los 30 detenidos son extranjeros, representando el 76%.

“Es la realidad de nuestra ciudad aunque el gobierno y la izquierda lo quieran negar”, ha denunciado el líder del grupo municipal, Gonzalo de Oro. “Se confirma que ocho de cada diez detenidos en Barcelona son extranjeros. Son datos importantísimos que refrendan algo que Vox dice desde hace años: tenemos un problema con los extranjeros. Y no porque los extranjeros sean malos, sino porque importamos lo peor de cada país”.

Según los datos analizados, solo un 21,3 % de las detenciones de 2024 en la ciudad fueron de ciudadanos españoles. Vox también ha cargado contra la gestión del actual alcalde, Jaume Collboni, y ha advertido que, desde que él llegó al Ayuntamiento "la delincuencia no solo no ha disminuido sino que no deja de crecer".