Operativo en marcha de Mossos contra una red de tráfico de medicamentos y blanqueo de capitales

Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra han iniciado un dispositivo para desarticular una red criminal especializada en el tráfico ilegal de medicamentos y sustancias dopantes --que distribuían a nivel nacional-- y en el blanqueo de capitales, con estructuras societarias en el extranjero.

Según han informado en un comunicado este miércoles, se prevén realizar varias entradas a domicilios y empresas relacionadas con los principales investigados en las demarcaciones de Barcelona y Tarragona.

El operativo está liderado por la Unidad Central de Consumo y la Unidad central de Blanqueo de Capitales de la policía catalana.

La explotación de esta investigación cuenta con la presencia de miembros de Europol y de la Policía de Estonia como observadores internacionales invitados.

El despliegue policial cuenta con más de 150 efectivos con agentes de la DIC, Brigada Móvil, Unidad Canina, Policía Científica, Unidad de Seguridad Ciudadana y Sala de Coordinación Central y el caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.