La nieve sigue con fuerza. Estas son las zonas más afectadas en Castilla y León según la Aemet

El frío sigue pululando en Castilla y León. Una semana final de noviembre donde estamos muy pendientes del tiempo y en especial ya de las primeras nieves que ya se han dejado sentir en los últimos días en varios puntos de la comunidad.

La predicción para este miércoles nos habla de "intervalos de nubes bajas en cotas altas y mitad oriental, tendiendo a poco nuboso al final del día, con probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa, que puede ser de nieve en algunas zonas de montaña, principalmente en el este. En el resto, poco nuboso.

La cota de nieve se mantendrá sobre unos 900-1100 metros y habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla, que podrían venir acompañados por vientos variables, con predominio de componente norte, flojo con intervalos de moderado, y probabilidad de rachas fuertes en el extremo oriental.

¿Y cuáles son las zonas más propensas para la aparición de nieve? Pues en especial en varias zonas de tres provincias. En Segovia, en las inmediaciones de Riaza; en Soria, en Vinuesa, Covaleda y Ólvega mientras que en Burgos, los entornos de Pradoluengo y Huerta de Arriba.

Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, salvo las máximas en el extremo noroccidental en ligero ascenso y con heladas débiles generalizadas

Las mínimas y máximas por capitales serán las siguientes: