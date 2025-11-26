¿Qué santo se celebra hoy, 26 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, miércoles 26 de noviembre?

San Juan Berchmans: Jesuita belga, conocido por su devoción a los votos religiosos y su ejemplo de vida sencilla y piadosa. Es patrón de los estudiantes y seminaristas.

San Pedro Dumoulin-Borie: Obispo y mártir en Vietnam. Fue ejecutado por su fe durante la persecución contra los cristianos en el siglo XIX.

Beato Santiago Alberione: Fundador de la Familia Paulina, que incluye a varias congregaciones religiosas dedicadas a la evangelización a través de los medios de comunicación.

San Silvestre Gozzolini: Vida y Pontificado

San Silvestre Gozzolini nació alrededor del año 1177 en Osimo, Italia. Provenía de una familia acomodada y recibió una esmerada educación en derecho y teología, estudiando en Bolonia y Padua. Aunque su padre deseaba que siguiera una carrera legal o administrativa, Silvestre se sintió llamado al sacerdocio y fue ordenado sacerdote.

En su ministerio, San Silvestre comenzó a notar con preocupación la relajación moral y espiritual del clero y la falta de fervor en la vida cristiana. En busca de una mayor perfección espiritual, decidió abandonar su posición como canónigo de Osimo y llevar una vida de retiro y penitencia.

En el año 1227, inspirado por un profundo amor a la Regla de San Benito, fundó la Congregación de los Monjes Silvestrinos, una rama reformada de los benedictinos dedicada a la oración, el trabajo manual y la contemplación en comunidad.

Canonización y Legado

San Silvestre Gozzolini fue canonizado por el Papa Clemente VIII en el año 1598, reconociendo su vida de santidad y su impacto en la revitalización del monaquismo benedictino. Su legado se mantiene vivo a través de la Congregación Silvestrina, que sigue activa en diversas partes del mundo, promoviendo la oración y el trabajo al estilo benedictino.

La fiesta de San Silvestre se celebra el 26 de noviembre, y su vida es un ejemplo de fidelidad a los ideales de pobreza, oración y reforma espiritual en tiempos de decadencia eclesial.

Exilio y Muerte

Durante su vida, Silvestre enfrentó oposición tanto de su familia como de miembros del clero que no comprendían su decisión de llevar una vida ascética. Su ruptura con el mundo llevó a cierto aislamiento y a un "exilio espiritual", ya que se separó de la vida urbana para refugiarse en lugares solitarios, como el monte Fano, donde estableció su primera comunidad monástica.

Silvestre vivió el resto de su vida en austeridad y oración, guiando a sus monjes y ganando una gran reputación de santidad. Falleció el 26 de noviembre de 1267 en Monte Fano, después de haber consolidado su comunidad y dejado un legado de renovación espiritual.