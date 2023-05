Pablo Hasel culpa a los Mossos y a la Generalitat de su enfermedad intestina crónica

Las pruebas diagnósticas que han realizado al rapero encarcelado Pablo Hasel han confirmado que padece una enfermedad intestina crónica y varias úlceras en diferentes parte del estómago, que según denuncia su grupo de apoyo, se han desarrollado desde su entrada en prisión . Ayer fue trasladado de la cárcel de Ponent al hospital penitenciario de Terrassa, donde esta mañana le realizaron la prueba colonoscopia que tenía pendiente de hacía meses.

Hasel y su entorno habían criticado que los Mossos d’Esquadra no le dejaban intimidad mientras se hacía la prueba, por lo que se había negado a hacerla mientras no se le garantizase la privacidad. El rapero denunció que durante la primera colonoscopia los Mossos le tuvieron esposado y no le permitieron estar solo con los profesionales médicos. Por todo ello, consideran que el gobierno de la Generalitat “es directamente responsable del mal estado de salud de Pablo, así como que se le haya desarrollado una enfermedad estomacal con la que tendrá que convivir de por vida” .

Según la plataforma de apoyo a Hasel, ERC se comprometió a que el cantante tuviera una segunda prueba “en condiciones”, pero dicen los Mossos insistieron en que “no le dejarían solo ni un minuto”. Por este motivo, el rapero se negó a realizar la prueba en estas condiciones.

La defensa de Hasel tuvo que quejarse en la Audiencia española por el tratamiento de la policía y el tribunal pidió explicaciones en prisión en dos ocasiones. Sin embargo, según los abogados de Hasél, “no se han dignado a responder”.