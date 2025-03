Esta es la palabra en catalán que el resto de España desconoce: suena a chino

Los dialectos son uno de los factores que definen toda la diversidad que existe en España. En este sentido, varias Comunidades Autónomas poseen una serie de costumbres, tradiciones y, por supuesto, formas de lenguaje que diferencian a los españoles los unos de los otros. Según apunta el Ministerio de Educación, España posee cuatro lenguas cooficiales, sin contar el castellano: el gallego, el euskera, el valenciano y el catalán.

El propio catalán es una de las lenguas más habladas en toda España, aunque eso no significa que todo el mundo tenga que comprenderla. De forma habitual, una persona de Cataluña suele hablar tanto en castellano como en catalán, pero, en el caso de aquellas comunidades en las que no existe un dialecto como tal, lo normal es que solo se comunique mediante el castellano y las demás lenguas españolas no las entienda.

Palabras similares, significados diferentes

Gran parte del léxico de todas las palabras en España comparten rasgos muy similares, aunque hay algunas que se diferencian en gran nivel e, incluso, pueden llegar a ser incomprensibles para varios españoles. Incluso algo parecido puede ocurrir cuando una palabra en un dialecto se traduce al castellano y, o no tiene el mismo significado o no tiene nada que ver, cuya consecuencia será la confusión.

Este es el término en catalán que en el resto de España no se entiende

Algo así ocurre con el término 'xerinola', una palabra que en el resto de España suena a chino para aquel que la pronuncia o la escucha. Es cierto que la traducción se asemeja, en cierto modo, a cómo se pronuncia en la lengua oficial de España. No obstante, se trata de una palabra que, prácticamente, ni siquiera los catalanes usan.

El significado de esta palabra es el siguiente: "diversión muy animada, con ruido y desorden". El origen de esta expresión se remonta al siglo XVI, y está estrechamente relacionado con ser pronunciada durante épocas festivas y de alboroto para todos los catalanes. Por su parte, la traducción al castellano sería 'chirinola', aunque esto no tiene nada que ver con el significado que tiene en catalán.

¿Cuál es el origen de la palabra xerinola?

Cuando en castellano se pronuncia 'chirinola' se hace referencia más bien a una pelea, a un conflicto, como a una especie de discusión entre una persona y otra cuando están en disputa. Lo curioso de este término en catalán es su origen, el cual estaría remontado a la segunda guerra de Nápoles y asociada al triunfo de los tercios del gran Capitán en las batallas de Ceriñola y Garellano.

En la propia Batalla de Ceriñola explotaron dos carros que conservaban pólvora, lo cual asustó a los soldados que estaban en disputa. Según cuentan diversas historias, el Gran Capitán reaccionó a ello sonriendo y animando a sus tropas a continuar con la batalla. Finalmente, la ganaron y se hizo una gran celebración que conmemora, así, el origen de xerinola.