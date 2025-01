Esta es la tercera lengua oficial que se habla en Cataluña y que no todo el mundo conoce

España es un país lleno de historia y cultura, y esto no está solo presente en sus lugares emblemáticos. Los dialectos marcan la personalidad de varias Comunidades Autónomas, como pueden ser Galicia, la Comunidad Valenciana, el País Vasco o Cataluña, donde en esta última están establecidas hasta tres diferentes.

La lengua que más se habla en esta comunidad es el catalán, el cual está presente en la propia Cataluña, la Comunidad Valencina, Baleares y en Murcia. Según la Generalitat, es hablado por unos 9 millones de habitantes y no solo es una forma de comunicación en España, también lo es en Andorra, Francia e Italia.

Tres lenguas diferentes en Cataluña

Junto al catalán también se establece el castellano, algo evidente al tratarse de un territorio español. Como apunte, el porcentaje de catalanes, valencianos y baleares que consideran que hablan bien el castellano asciende hasta el 95%, mientras que los que dicen que hablan bien el catalán está situado en un 65,1%.

Son varios los que piensan que estas son las únicas formas de hablar en Cataluña, sin embargo, resulta que están muy equivocados. Existe una tercera lengua oficial que es el resultado de una variedad del dialecto del occitano (lengua románica muy característica del sur de Francia) y que se establece en Lérida.

El Valle de Arán, territorio en el que se habla la tercera lengua oficial de Cataluña Flickr

Esta es la tercera lengua oficial de Cataluña

Se trata del aranés, un sistema de lenguaje que nació en el siglo XI y que se habla en el Valle de Arán. Según datos de 2023, seríancasi 5.100 personas las que emplearían este lengua para comunicarse. Además, el Estatuto de Cataluña de 1978 decreta que el aranés será objeto de enseñanza y también está considerada como lengua vehicular.

La Generalitat y el Consejo General de Arán determinan que, todo aquel personal dedicado al servicio de administraciones públicas en territorios del Valle de Arán, deberán ser ilustrados sobre la correcta forma de empleo y comunicación de esta variante del occitano.

¿Cuáles son las palabras más sencillas en aranés?

Normalmente, cuando una persona desconoce un idioma y quiere animarse a aprender hablarlo lo primero que hace es empezar a 'chapurrear' con las palabras más sencillas y fáciles de memorizar. Por ejemplo, si se comenzara a formarse en el inglés, uno de los idiomas más hablados en el mundo, los términos por los que se empezarían son los más clásicos, como hola (hello), adiós (bye), gracias (thank you), y así sucesivamente.

Por ello, en el caso del aranés, surgen dudas sobre cómo articular algunas de las palabras más comunes. Entre los interrogantes más generales se encuentran los siguientes, que serán presentados en un listado a continuación: