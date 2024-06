El Parlament se enfrenta hoy a la falta de mayorías para la investidura

El Parlament de Cataluña surgido de las urnas del pasado 12 de mayo se reúne esta mañana, por primera vez bajo la presidencia de Josep Rull, para constatar a través de la firma de una resolución que no hay ningún candidato que desee presentarse a la investidura. Hoy, de hecho, estaba marcado en el calendario como el día en que los diputados votarían al líder en cuestión, pero ni el candidato de los socialistas, Salvador Illa, ni el cabeza de lista de Junts, Carles Puigdemont -los dos partidos más votados en las urnas-, manifestaron su voluntad de someterse a la investidura en un primer debate, abriendo la puerta, no obstante, a hacerlo «más adelante». Así lo comunicaron sus respectivos grupos parlamentarios al presidente del Parlament, que sin poder obligar a nadie a presentarse en primera instancia convocó para las 11 de la mañana de hoy un pleno en el que intervendrán todas las formaciones parlamentarias y que pondrá de manifiesto la realidad de la política catalana hoy en día: no hay mayorías para poder llevar a cabo una investidura y la repetición electoral está cada vez más cerca.

La opción que quedaba sobre la mesa de Rull, en cualquier caso, era la de convocar un «acto equivalente» al pleno de investidura, comunicando al hemiciclo que ningún candidato ha deseado presentarse y poniendo en marcha el reloj de la repetición electoral de manera oficial, pues de aquí a dos meses se agota el plazo para poder celebrar un debate de investidura y, si esto no sucede o si no consigue investirse presidente de la Generalitat a quien o quienes se presenten a uno, el próximo 26 de agosto se convocarán elecciones de forma automática. A partir de las 11, pues, intervendrán todos los grupos durante cinco minutos, reduciéndose respectivamente a tres y dos para CUP y Aliança Catalana, que comparten grupo mixto.

La voluntad tanto de Illa como de Puigdemont es la de tratar de conseguir el apoyo de ERC antes de que transcurran los dos meses establecidos y poder, entonces, plantear la propuesta al presidente del Parlament, que convocará un pleno de investidura cuando el grupo que así lo notifique lo desee. La primera quincena de agosto, normalmente sin actividad parlamentaria, quedó ayer habilitada por la Mesa para poder celebrarlo también en esas fechas. En esta línea, tanto socialistas como posconvergentes negocian ya con ERC, que no se decide sobre qué camino tomar más allá de centrar la totalidad de su discurso en la pretendida «financiación singular», que en cualquier caso dependerá de la voluntad -y las mayorías parlamentarias- del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso.