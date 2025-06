Las piscinas al aire libre de Barcelona irán abriendo durante junio para la temporada de verano

Las piscinas al aire libre de Barcelona abrirán progresivamente durante junio hasta la semana de Sant Joan, con normalidad y sin restricciones para la temporada de verano, informa el Ayuntamiento de Barcelona este domingo en un comunicado.

Las 14 piscinas al aire libre están distribuidas por ocho distritos de la ciudad, abrirán los siete días de la semana y son accesibles para todos, incluyendo personas con movilidad reducida.

En Ciutat Vella abrirá el Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella y el Centre Esportiu Municipal Sant Sebastià; en Sants-Montjuïc lo hará el Centre Esportiu Municipal Piscines Bernat Picornell y las Piscines Municipals de Montjuïc.

En Sarrià-Sant Gervasi abrirá el Centre Esportiu Municipal Can Caralleu; en Gràcia, el Centre Esportiu Municipal Can Toda y el Llac del parc de la Creueta del Coll; en Nou Barris lo hará el Centre Esportiu Municipal Can Dragó; y en Sant Martí abrirá el Centre Esportiu Municipal Bac de Roda.

En el distrito de Horta-Guinardó abrirá el Centre Esportiu Municipal Guinardó, la Piscina Municipal de la Clota y el Centre Municipal Tennis Vall Hebron; y en Sant Andreu lo hará el Centre Esportiu Municipal Bon Pastor y el Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella.