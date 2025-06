Aviso a Rusia: Reino Unido fabricará 12 submarinos de propulsión nuclear, uno cada 18 meses

Reino Unido se prepara para la guerra a toda velocidad. El gobierno del laborista Keir Starmer tiene previsto construir una flota de doce nuevos submarinos de ataque de propulsión nuclear para “hacer frente” a la agresión rusa. El mandatario británico ha hecho este lunes el anuncio en materia de defensa más importante desde el final de la Guerra Fría y se ha comprometido a fabricar un submarino cada 18 meses.

Los 12 nuevos buques SSN-AUKUS reemplazarán a siete submarinos de la clase Astute (equipados con armas convencionales) a finales de la década de 2030. Junto con cuatro nuevos submarinos Dreadnought, que reemplazarán a los antiguos de la clase Vanguard, Reino Unido tendrá un total 16 submarinos.

John Healey, secretario de Defensa, ha prometido que la Revisión Estratégica de Defensa dará al ejército británico más poder frente a estados hostiles como Rusia y China. El Gobierno también ha esbozado, por primera vez, sus planes de inversión de 15.000 millones de libras (17.700 millones de euros), informa The Telegraph.

Con nuevos submarinos de última generación patrullando aguas internacionales y un programa de ojivas nucleares propio en las costas británicas, dijo el ministro, "estamos fortaleciendo a Reino Unido como país y fortaleciéndolo en el exterior, a la vez que cumplimos con nuestro Plan de Cambio con 30.000 empleos altamente cualificados en todo el país". Healey afirmó que Reino Unido debe estar preparada para un ataque militar de Rusia.

En declaraciones a la BBC, el primer ministro restó importancia a la posibilidad de una futura guerra nuclear, pero dijo que la disuasión nuclear había sido una herramienta eficaz desde el final de la Segunda Guerra Mundial. “Tenemos que preguntarnos cómo puede la OTAN preservar la paz durante las próximas décadas”, afirmó. Starmer, además, descartó dar una fecha concreta para subir el gasto de defensa al 3% del PIB.

El Gobierno británico pretende que el gasto en Defensa llegue al 2,5% del PIB en 2027, si bien esta cifra alcanzará el 3% en la década de 2030. Actualmente, su gasto en defensa y seguridad es del 2,3%. Al ser preguntado Starmer sobre si las fuerzas armadas británicas podrían ser desplegadas para defender a un aliado europeo de la OTAN, el mandatario respondió: "Yo espero que no, y para asegurarnos de que no sea así, debemos prepararnos" porque el Reino Unido "no puede ignorar la amenaza que representa Rusia". "Rusia ha demostrado en las últimas semanas que no se toma en serio la paz, y tenemos que estar preparados", añadió. Además, alertó de que el mundo ha cambiado y que "estamos entrando en una nueva era en materia de defensa y seguridad".

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, Moscú ha incrementado su vigilancia y sabotaje de infraestructuras nacionales críticas submarinas, incluyendo conexiones de Internet, oleoductos y cables de conexiones militares, todos ellos clave para Occidente. El mes pasado, el HMS Tyne, un buque de guerra británico, se vio obligado a rastrear a un submarino ruso en el Canal de la Mancha como parte de una misión de la OTAN. Dos semanas antes, el HMS St Albans y el HMS Mersey, por separado, vigilaron a buques rusos a través del Canal, asegura el diario inglés.