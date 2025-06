Esta es la ciudad que multará a los coches con etiqueta B a partir del 15 de junio

Las Zonas de Bajas Emisiones son áreas urbanas en las que se establecen restricciones de acceso a determinados vehículos conforme a su clasificación medioambiental según el Reglamento General de Vehículos vigente.

Mediante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se obliga a todas aquellas ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a adoptar planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que incluyan, entre otros aspectos, Zonas de Bajas Emisiones.

En España muchas son las ciudades que ya la han implementado o se encuentran en desarrollo para tener una propia. Las más restrictivas se encuentran en las grandes urbes, Madrid y Barcelona. Sin embargo, otras ciudades más pequeñas las están adoptando.

La ciudad que multará a los coches con etiqueta B en España

Mediante estas Zonas de Bajas emisiones se penalizan a los vehículos más contaminantes prohibiendo parcial o totalmente su circulación por las diversas ciudades en las que estas ZBE están implementadas.

Los principales afectados son los coches sin distintivo medioambiental. Según la Dirección General de Tráfico (DGT) estos vehículos no tienen derecho a ningún tipo de distintivo al no cumplir con los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio. Estos vehículos tienen la entrada prohibida a cualquier ZBE, a no ser que cumpla ciertas excepciones como estar empadronado dentro de la zona delimitada.

Los siguientes sin embargo son los coches con etiqueta B de color amarilla. Se trata de aquellos turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006 en adelante. Por el momento, las únicas ciudades que tienen restricciones a los coches con etiqueta B son:

Estepona en Málaga, donde los coches con etiqueta B no pueden circular por su ZBE entre las 8:00 y las 21:00.

En Madrid también sucede en las partes en las que haya la zona ZBEDEP (Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección) de Distrito Centro, dónde tampoco pueden circular con el distintivo B amarillo, según explica el propio ayuntamiento: "los vehículos con clasificación ambiental "B" y "C" tienen prohibido acceder a la ZBEDEP "Distrito Centro" únicamente para atravesarla, si bien podrán hacerlo para estacionar en un aparcamiento de uso público o privado".

En Getafe, a partir del 24 de febrero comenzó la ZBE prohibiendo el acceso a los coches sin distintivo y limitando a los coches con distintito B de fuera de la localidad a aparcar en un aparcamiento público en caso de querer entrar en las ZBE.

Ahora bien, la ciudad de Bilbao será una de las próximas ciudades en comenzar con las prohibiciones a los vehículos con etiqueta medioambiental B amarilla, según viene reflejado en la página web de su propio ayuntamiento.

Estas restricciones comenzarán a partir del día 15 de junio de 2025. Sin embargo, hay una serie de excepciones como aquellos que se encuentren empadronados dentro de la ZBE, aquellas personas que accedan a consultas o tratamientos médicos o veterinarios o vehículos que accedan a un parking de rotación autorizado.

Sin embargo, estas restricciones solo permanecerán durante un horario determinado, es decir, de Lunes A viernes de 7:00 a 20:00 horas. Es decir, los días laborales. Para poder conocer las zonas afectadas debes acudir a la página web del Ayuntamiento de Bilbao.

¿Son legales las Zonas de Bajas Emisiones?

Sí, son completamente legales, pues están previstas en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Además, a finales de 2022 se aprobó el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones.

Situación actual de los coches con etiqueta B

Ahora bien, próximamente se irán incorporando más ciudades a esta línea, o mejor dicho esta obligación de regular sus propias Zonas de Bajas Emisiones. Por el momento son pocas las que han ido anunciando estas nuevas medidas.

En Cataluña, según ha informado la Generalitat, será a partir del 1 de enero de 2026 cuando los vehículos con etiqueta B de la DGT no podrán acceder a ninguna Zona de Bajas Emisiones, pero solo en los días en los que se haya activado protocolos anticontaminación por mala calidad del aire.

Sin embargo, no será hasta el 1 de enero de 2028 cuando se establecerá la prohibición de carácter general no pudiendo acceder a estas zonas ninguno de los vehículos antes mencionados.

Las siguientes ciudades de España que comenzarán a limitar a vehículos con etiqueta B serán Málaga y Palma de Mallorca. A partir del 1 de enero de 2027 el ayuntamiento de Palma establece que los vehículos con distintivo medioambiental B no podrán acceder a la ZBE. De esta manera, en poco menos de dos años no podrán acceder a estas zonas los coches de gasolina matriculados antes del 2006 y los coches diésel anteriores a 2015. Y, por último, para 2030 será el momento de los coches con distintivo C.