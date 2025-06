Ucrania alcanza el cuartel general de la Flota del Norte rusa que alberga los submarinos rusos más potentes

El presidente Volodimir Zelenski supervisó personalmente el ataque inédito contra objetivos rusos en varias partes del país, incluido Siberia. El ataque con drones contra bases aéreas del país más extenso del mundo ha destruido 40 aviones de guerra del Kremlin, según Kiev, incluidos los bombarderos Tu-95MS, un avión de la era soviética que aún forma parte de la Fuerza Aérea de la Federación Rusa. También hay indicios de que el cuartel general de la Flota del Norte de Rusia, donde se encuentran los submarinos nucleares rusos, fue atacado por los ucranianos en una ofensiva dirigida contra los activos aéreos estratégicos más preciados de Rusia, que no pueden reemplazarse rápidamente de ninguna manera y que resultaría extremadamente costoso, informa The War Zone. Zelenski explicó ayer que el 34 % de los portamisiles de crucero estratégicos fueron alcanzados en esta ofensiva.

“El Servicio de Seguridad de Ucrania está llevando a cabo una operación especial a gran escala para destruir bombarderos en la retaguardia de la Federación Rusa”, declaró el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Telegram . “Los drones del SBU han alcanzado más de 40 aeronaves, incluyendo A-50 , Tu-95 y Tu-22 M3 , causando daños por más de 7.000 millones de dólares”.

¿Cómo se pudo llevar a cabo semejante ataque sin la sospecha rusa? Según publica Financial Times, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) introdujo los drones de forma secreta en Rusia, seguidos por pequeñas cabinas móviles de madera. Los drones estaban ocultos bajo los techos de las estructuras, que habían sido cargadas en camiones. El domingo, los techos se abrieron a distancia y los drones despegaron hacia aeródromos militares rusos. “Esto es exactamente lo que necesitamos para ganar la guerra, que es un conflicto asimétrico: creatividad militar de ese tipo”, dijo Oleksandr Merezhko, jefe del comité de asuntos exteriores del parlamento ucraniano.

La operación tuvo como objetivo cuatro bases aéreas rusas clave: Belaya, Diaghilevo, Olenya e Ivanovo, informó el Kyiv Post. En uno de los vídeos que han salido a la luz se muestra bombarderos rusos atacados por drones ucranianos. Otras imágenes revelan explosiones e incendios en el cuartel general de la Flota del Norte de Rusia en Múrmansk. Allí se encuentran algunos de los submarinos rusos más potentes, como el misil de crucero nuclear Kazán de clase Yasen-M.

Los aviones estaban "ardiendo" en el aeródromo de Belaya, ubicado cerca de Sredny, en el sureste de Siberia, a unos 5.500 kilómetros al este de la frontera con Ucrania; en la base aérea de Olenya, en la península de Kola, cerca de Murmansk; en la base aérea de Dyagilevo, a 200 kilómetros al sureste de Moscú; y en el aeródromo de Ivanovo, a 300 kilómetros al noreste de la capital rusa, dijo funcionario al Financial Times.

Rusia no se quedó cruzada de brazos. Mientras Kiev perpetraba su mayor ataque en suelo ruso, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró que Moscú lanzaba 472 drones y siete misiles balísticos y de crucero contra el país, de los que Ucrania afirma haber neutralizado 385 objetivos aéreos.

Rusia ha perdido con este ataque ucranianos varios aviones estratégicos que incluyen una gran parte de sus portamisiles de crucero de largo alcance. Si bien estos aviones han sembrado la destrucción en Ucrania y son objetivos legítimos, también sustentan una parte importante de la disuasión nuclear rusa. Esto, sin duda, provocará una respuesta singular del Kremlin, que ha advertido que los ataques generalizados contra sus capacidades estratégicas serían una línea roja.

En un mensaje en X, Zelenski declaró haberse reunido con Malyuk para felicitarlo por el "resultado absolutamente brillante" de una operación que había durado "un año, seis meses y nueve días desde el inicio de la planificación hasta su ejecución efectiva". El presidente ucraniano añadió que el personal involucrado en la preparación de la operación se había retirado de Rusia antes de los atentados del domingo.

Un ex oficial ucraniano que dirige el grupo analítico Frontelligence Insight citado por el Financial Times dijo que estos daños probablemente no influirán directamente en la posición de Rusia en el campo de batalla, pero reconoció que sí son significativos. “Esto sí reduce las capacidades estratégicas de Rusia, es decir, la capacidad de proyectar poder globalmente, la capacidad de lanzar ataques nucleares y la postura militar general en Eurasia”, afirmó. “Cuando el Estado Mayor ruso planea guerras, no se centra únicamente en un teatro de operaciones ni en una parte específica del frente. Evalúa las capacidades militares y proyecta cómo ejecutar la voluntad política de los líderes”.