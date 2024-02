La denunciante de Dani Alves confirma que el futbolista la violó

La joven que denunció al futbolista Dani Alves por presuntamente agredirla sexualmente en el lavabo de una discoteca ha ratificado su versión este lunes en el juicio que ha empezado en la Audiencia de Barcelona, en una declaración que ha durado aproximadamente una hora y cuarto que se ha hecho a puerta cerrada para preservar su intimidad.

En el momento de su declaración, el tribunal ha hecho salir de la sala al público (había algunos familiares del jugador) y tampoco la han podido escuchar los periodistas que siguen el juicio.

La declaración se ha grabado para que quede preservada como prueba, y para evitar que se pueda desvelar su identidad si más adelante se filtra la declaración, se ha hecho con voz e imagen distorsionadas.

A continuación ha declarado una amiga de la denunciante, que junto a su prima estuvo con ella en la discoteca Sutton la noche en la que fue agredida sexualmente.

La amiga de la denunciante ha contado que Alves y su amigo insistieron en que fueran a su mesa, donde ya había otras dos chicas, y cuando finalmente accedieron notó en el jugador una "actitud babosa".

"En el momento que le saludé, para darle un beso me agarró la cara, y para darle el segundo beso no pude porque me estaba agarrando mucho, con una actitud babosa. Tenía la mano por la espalda y la bajó, casi me toca el culo", ha explicado la joven sobre su primer contacto con Alves.