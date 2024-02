Todo listo para el juicio de Dani Alves: una veintena de testigos, 270 periodistas y un acuerdo en el aire

El futbolista Dani Alves llegará este lunes a la Audiencia de Barcelona para el inicio del juicio en el que está acusado de presuntamente agredir sexualmente a una chica en un la discoteca Sutton, una vista fijada para cuando se cumple un año y 15 días de su entrada en prisión provisional. El juicio se alargará hasta el miércoles y la acusación particular que ejerce la denunciante reclama una sentencia que lo condene a 12 años de prisión, mientras que la Fiscalía ha exigido una pena de nueve años de cárcel. Un juicio en el que la protección de la presunta víctima será clave.

El juicio no será a puerta cerrada con la excepción de cuando declare la presunta víctima, que podría hacerlo este mismo lunes. La declaración de la mujer se grabará pero "para evitar que se pueda filtrar su imagen o su voz", la grabación se hará con la voz distorsionada y la imagen pixelada. Todos deberán referirse a ella como "la denunciante" y estará separada de Alves por un biombo para evitar que haya contacto visual entre ellos.

Se espera que declaren un total de 28 testigos, incluyendo al propio Alves y la esperada declaración de Joana Sanz, así como a peritos que explicarán los informes médicos de la víctima y los daños que sufrió. También se visionarán imágenes captadas en la puerta de la discoteca y por agentes de los Mossos d'Esquadra que acudieron a atender a la mujer. Gracias al "blindaje" por parte de los Mossos del baño en el que se produjo la agresión, huellas dactilares y pruebas de ADN complican y mucho la defensa del brasileño.

270 periodistas acreditados

El mundo entero estará pendiente del que ya se conoce como el juicio más mediático del año y prueba de ello son los más de 270 periodistas de todo el mundo acreditados para ver a Alves sentado en el banquillo.

La defensa del jugador, primero a cargo del abogado Cristóbal Martell y ahora de la mano de la abogada Inés Guardiola, ha sopesado en varias ocasiones un acuerdo con las acusaciones que implicaran una pena más baja para el futbolista. Las propuestas principales eran unos 4 años de pena y una "jugosa" indemnización a la víctima. A pesar de que esta posibilidad parecía cerrada, las conversaciones continúan y Alves cuenta con este último movimiento que podría salvarle del banquillo.

Así lo aseguraba en Telecinco Mayka Navarro que puntualizaba que aún se podría llegar a un acuerdo de conformidad para que el juicio no se celebre finalmente. "La defensa de Dani Alves sigue buscando ese acuerdo", ha asegurado la periodista. Para ello, "él tendría que reconocer que esa noche del 31 de diciembre agredió sexualmente a la joven de 23 años". Navarro ha recordado que en el comienzo de este caso, Cristóbal Martell, primer abogado del exfutbolista, y Esther García, letrada que defiende a la víctima, se sentaron con conocimiento de la Fiscalía. "Se barajaban los años de condena y la responsabilidad civil, muy por encima de los 150.00 euros que fijó en el último momento la juez instructora". Unas conversaciones que continuó Inés Guardiola posteriormente, aunque los hechos sucedidos en las últimas semanas las paralizaron. "No favoreció la difusión de las imágenes de la familia de Dani Alves de la identidad de la joven", asegura la periodista.

¿Acuerdo "in extremis"?

A pesar de ello, las negociaciones podrían haberse retomado y ninguna de las partes se atreve a descartar del todo un pacto "in extremis". A menos de 24 horas del juicio, no hay constancia de nuevos contactos entre las partes en este sentido pero cabe recordar que el "acuerdo de conformidad" puede solicitarse incluso si el juicio ha comenzado. Esto significa que llegar a un acuerdo es posible hasta el segundo previo a que el juez dicte sentencia. En estos casos, la solicitud de mediación paraliza el desarrollo del mismo y concede tiempo para que las personas implicadas negocien. Si alcanzan el acuerdo, el juicio no continuaría.

La vista comenzará con el trámite de cuestiones previas y para el mismo lunes está agendada la declaración de la denunciante, que en la sala estará separada del acusado por un biombo para evitar que tengan contacto visual. El interrogatorio a Alves también está fijado provisionalmente para el lunes, a expensas de que su defensa puede pedir trasladado al final del juicio, una petición habitual para que el acusado pueda declarar contestando a todas las pruebas que se han presentado.

La protección de la víctima

El juicio al futbolista Dani Alves solo será a puerta cerrada cuando declare la denunciante, y el resto de la vista no podrá grabarse ni emitirse en medios de comunicación.

El tribunal ha ordenado que todas las personas que intervengan en el juicio (el propio Alves, abogados, testigos y peritos) se refieran a la víctima como "la denunciante", sin decir su nombre ni apellidos. También se deben evitar las preguntas relativas a la vida privada o sobre datos que puedan facilitar su identificación.

Aunque se hará a puerta cerrada, la declaración de la mujer se grabará como prueba, y "para evitar que con posterioridad se pueda filtrar su imagen o su voz", la grabación se hará con la voz distorsionada y la imagen pixelada.

En cuanto a la cobertura mediática, los periodistas podrán escuchar y relatar el contenido del juicio, pero no grabarlo ni retransmitir imágenes ni grabaciones de audio de lo que ocurra en la sala, incluido el interrogatorio al futbolista.