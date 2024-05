La primera propuesta del hombre del tiempo de TV3, candidato de ERC: "Que Coti x Coti vaya a Eurovisión"

Muchos catalanes, acostumbrados a ver a Tomàs Molina pronosticando días soleados y advirtiendo de fuertes lluvias en el informativo de TV3, se sorprendieron cuando ERC anunció su "fichaje", semanas atrás, como candidato de la formación para las elecciones europeas. Será el número tres de una candidatura que, además de la formación republicana, conforman Bildu, el Bloque Nacionalista Gallego y Ara Més, una coalición de secesionistas y pancatalanistas baleares, bajo el nombre "Ahora Repúblicas". Ya estrenada la campaña, Molina ha participado esta mañana por primera vez en un mítin. Lo ha hecho en Badalona, y también para sorpresa de muchos, ha anunciado que su primera medida en el Parlamento Europeo será "llevar TV3 a Eurovisión": "Lo haremos en los primeros cien días". El público de esta ciudad metropolitana, contrariado, no sabía si se trataba de un chiste -en televisión, los hacía a menudo- o una medida seria, y tampoco en las redes sociales lo siguen teniendo claro muchos usuarios: "Parece un gag del Polònia", apunta uno de ellos, en alusión al programa de humor político de la televisión catalana. Pero nada de esto: para Molina, se trata de un "compromiso" asumido con el director de la cadena, Sigfrid Gras, y ya tiene decidida qué canción representará a Cataluña en el certamen: "Llevaremos Coti x Coti", dijo el candidato. Esta popular canción catalana del dúo The Tyets, no obstante, tiene complicado poder participar en este concurso en su próxima edición, pues la región no está reconocida como país por el Área de Radiodifusión Europea y, para más inri, uno de los requisitos de Eurovisión es que las canciones sean inéditas, condición que no cumple esta conocida rumba.