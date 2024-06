¿Por qué en Cataluña se conoce como Bikini al sándwich mixto?

El sándwich mixto -pan de molde, jamón york, queso, y un golpe de plancha- es uno de los platos más típicos para salir del paso en Cataluña, donde sin embargo no se le conoce por este nombre. Nadie pide, tal cual, un "sándwich mixto" en Barcelona y en el resto de territorio catalán, donde se conoce a este bocado como Bikini. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver con el popular bañador de dos piezas? La historia es curiosa y se remonta a la época del franquismo: tras la posguerra, la Barcelona destrozada por las bombas fue progresivamente recuperando la vida social y cultural por la que se había caracterizado no muchos años atrás. Así nació, en 1953, la famosa sala de fiestas Bikini, que todavía hoy sigue siendo una referencia entre los clubes nocturnos de la ciudad. Ubicada en el tramo alto de la avenida Diagonal, junto al centro comercial l'Illa, en esta discoteca empezaron a celebrarse famosas fiestas, que entre otras tantas peculiaridades, entre guateques, combinados y el popular minigolf -a la sazón, uno de sus principales atractivos-, ofrecían el mixto como su bocadillo distintivo. Tal era la notoriedad de la sala y de sus famosos Bikinis, los sándwich mixtos, que el nombre se extendió muy rápido entre la ciudad condal, hasta ser una referencia también en el resto de Cataluña. A la fama de este simple bocadillo han contribuido también, no obstante, grandes nombres de la cocina catalana, como Ferran Adrià o Juli Soler, que explotaron el mixto hasta convertirlo en un plato gourmet en su restaurante Talaia, en 1995, añadiéndole trufa. Hoy, se trata de un icono de la gastronomía regional, además de un manjar fácil de elaborar y con mucho arraigo en el territorio.