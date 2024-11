¿Quiénes son los artistas que han realizado carteles para los aniversarios del Fútbol Club Barcelona?

A lo largo de su larga historia, el Fútbol Club Barcelona ha conmemorado su pasado con numerosos eventos, unos efímeros y otros han quedado en la retina de muchos aficionados especialmente gracias a la proyección gráfica del evento, es decir, gracias al cartel conmemorativo. Hace unas semanas, el presidente del club, Joan Laporta, presentó públicamente el que el artista mallorquín Miquel Barceló ha realizado para el 125 aniversario y que ha generado polémica entre los seguidores. “Si no hubiera causado controversia, me preocuparía”, dijo Barceló esta semana en un encuentro con medios para añadir que “esa es la función del arte”.

Además del mallorquín, ¿quiénes han sido los otros creadores que han dado su personal mirada a la entidad deportiva?

El primero de ellos fue Josep Segrelles con motivo de los 25 años del nacimiento del club, en 1924. Curiosamente no se optó por un pintor barcelonés en ese momento sino por uno valenciano, aunque residente desde hacía años en la capital catalana. En el momento de recibir el encargo del F. C. Barcelona, Segrelles contaba con un importante prestigio no solamente como pintor sino como ilustrador, algo que había demostrado colaborando con diversas editoriales siendo especialmente celebrada su lectura de “Don Quijote de la Mancha” para Calpe en 1918.

En 1949, con motivo de sus bodas de oro, el Barça optó por Sebastián Rey Padilla, un celebrado cartelista y acuarelista de la época. Rey Padilla tenía talento para poder realizar obras conmemorativas para una carrera de coches antiguos en Sitges, las fiestas de la Mercè en Barcelona o la primera edición de una feria de muestras en Valladolid. El artista optó por realizar una pieza basada en el escudo, algo que fue el icono de otros carteles dedicados al club.

Ya en las bodas de plata, tras esa mirada más conservadora de Rey Padilla, el Futbol Club Barcelona se acercó por fin a la modernidad artística de la mano de Joan Miró. En 1974, el artista barcelonés era un nombre de referencia en la renovación plástica del siglo XX. Miró optó por jugar con el escudo de la entidad y con su personal iconografía para pintar el que probablemente sea el cartel más recordado y celebrado, del que se realizó una edición de 50.000 ejemplares.

En 1999, el Barça celebró su primer centenario con numerosas actividades y, como es lógico, no podía faltar el cartel. De nuevo se buscó a un nombre, como en el caso de Miró, de gran eco internacional y lo encontró en Antoni Tàpies. A diferencia de sus predecesores, Tàpies no se basó en el escudo sino en un simple elemento que define al futbolista: una bota. La obra generó muchísima polémica.