El restaurante de Barcelona que está entre los 50 mejores de todo el mundo

Barcelona es una ciudad llena de tradición donde se albergan algunos delos mejores sitios del mundo, tanto para los turistas como para los propios españoles. Disfrutar de los mejores destinos, como la Sagrada Familia o el Park Güell hacen que la capital de Cataluña sea el lugar más visitado de toda España. Además, los locales en los que degustar de una gastronomía excelente para el público también están presentes aquí.

Comer unas tapas en una terraza o hacer una cena de 'picoteo' se ha convertido en una de las tradiciones más características de nuestro país, algo que genera una alta demanda que se traduce en establecimientos llenos y con largas colas de comensales tratando de conseguir una mesa. Por ello, este tipo de restaurantes se han convertido en algo tan reconocido que hasta se hacen recuentos de los que son los mejores de todo el mundo.

Entre los mejores 50 restaurantes del mundo

La famosa lista "The 50 Best"ha incluido entre los mejores locales para degustar tapas y platos tradicionales al Bar Cañete, que está situado en Barcelona. Este 'top' ha resaltado los ingredientes que se emplean o la experiencia que ofrece a sus clientes, donde acudir a este lugar será toda una experiencia gastronómica.

Situado en la calle Unió 17, en el barrio del Raval, la cocina de productos informales de este bar se ha convertido en toda una referencia en la Ciudad Condal. Su mezcla entre comida casera e histórica del territorio catalán ofrecen unos platos con perspectivas sofisticadas y con enfoques diferentes.

¿Qué se ofrece en el Bar Cañete?

El beneficio que suponen las tapas es poder comer de todo pero en pocas cantidades, algo que ofrece la posibilidad de conocer en profundidad el tipo de comida de un lugar determinado. Su bajo coste también lo convierte en algo que puede fomentar la reunión entre varios amigos y o familiares donde pasar un buen rato, y el Bar Cañete es un lugar perfecto para ello.

El plato más característico que se ofrece en uno de los locales más reconocidos es el pescado frito, que está elaborado con productos frescos de la lonja. A parte, también destacan platos con mucha tradición como loscamarones, las almejas, el arroz caldoso con marisco o las morenas adobadas, a parte de una infinidad de las tapas españolas más típicas, como son las siguientes: la tortilla de camarones gaditanos, las croquetas de jamón o el pescado rebozado.

El jurado del "The 50 Best" han destacado que su lema 'F*ck your diet' releja el ambiente acogedor e interesante del Bar Cañete. Además, incluyen que "la que todavía sirve con orgullo platos aprobados por la abuela en los asientos del mostrador". La esencia de la comida andaluza también toma un papel referente en el restaurante donde se ha mantenido esta gastronomía a lo largo de sus años de existencia.