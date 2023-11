El separatismo radical pide boicotear a Amazon solo por no aceptar una denuncia en catalán

El independentismo muestra de nuevo su indignación en las redes sociales. Muchos separatistas están indignados con Amazon. El motivo es que la empresa se ha negado a tramitar una denuncia en catalán. Los hechos son los siguientes: Un cliente compró un ordenador portátil, pero al recibirlo en su casa, dentro de la caja únicamente había una botella de agua.

Al hacer la reclamación, la empresa le pidió una notificación oficial de la policía. El usuario fue a los Mossos y tramitó la correspondiente denuncia, en catalán, por supuesto. La respuesta de Amazon al recibir la denuncia redactada no dejó lugar a dudas. “No hemos podido verificar los detalles de la denuncia policial que nos proporcionaste. Necesitamos que sea en español, no en catalán. Por lo tanto, no te podemos seguir ayudando en este asunto. Te pediríamos que resolvieras los problemas y volvieras a compartir con nosotros la denuncia policial”.

La ultraindependentista Plataforma per la Llengua ha hecho de altavoz de este asunto y han mostrado su indignación. A través de las redes sociales, de X (antes Twitter) han llamado a boicotear a Amazon.

Según la entidad, “esta es una discriminación lingüística flagrante que deja al cliente desamparado e indefenso ante la compañía estadounidense. La denuncia de los Mossos d’Esquadra estaba redactada en el idioma oficial del país y, por tanto, la empresa debería haberla aceptado y respetado el derecho del consumidor de comunicarse en su lengua, y más cuando éste había presentado un documento oficial”.

Plataforma per la Llengua se pondrá en contacto con la Agencia Catalana del Consumo, la autoridad competente, para que dé salida a esta “vulneración de los derechos de los consumidores”. La entidad ya se ha puesto al servicio de la víctima “para ayudarla en todo lo que sea necesario y estudiar cuáles son los siguientes pasos a dar”.