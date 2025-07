Sílvia Orriols se niega a hablar en español en Telemadrid y cortan la entrevista

La alcaldesa de Ripoll y diputada del Parlament de Cataluña por Aliança Catalana, Sílvia Orriols, entró ayer en directo en el programa 'El diario de la Noche', en Telemadrid. Concretamente, lo hizo para comentar la prohibición que recientemente anunció de los burkinis en la piscina publica de Ripoll.

Durante la entrevista, que se estaba realizando con un traductor debido a que Orriols hablaba en catalán, el presentador dijo: "Perdone por el peréntesis, pero me cuesta mucho seguir la conversación incluso con un traductor". "Si usted me entiende en español, ¿no le importaría hablarme en español?, le preguntó a la diputada independentista.

"No, no hablo español", contestó Orriols en catalán. "Solo hablo catalán", añadió. Ante esta insólita situación, el presentador replicó: "Pero me esta entendiendo, ¿no le importaría hablar en español?", ante la negativa de la líder de Aliança.

"¿No habla español o no quiere hablar conmigo en español?", volvió a intentar el periodista, que recibió otra negativa por respuesta: "No es que no quiera hablar con usted, es que no lo hablo con nadie porque yo soy catalana".

Ante las reiteradas negativas de cambiar de idioma, el presentador dijo: "Tiene usted todo derecho, solo faltaría. Pero estoy yo ya muy mayor para que me pongan un burka lingüístico y como mi primera obligación es que nos entiendan y tener una conversación productiva, si en algún momento usted recula y quiere hablar en español, seguiremos con la entrevista". De esta manera, se cortó la transmisión entre Orriols y Telemadrid.