Los catalanes optan por el plurilingüismo: casi un 63% quiere hablar más de una lengua

Cataluña se encamina hacia una sociedad plurilingüe. Así lo confirman los datos ampliados de la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población 2023 que ha publicado el idescat. Según el estudio, un 62,8% de la población catalana desea hablar más de una lengua en el futuro. Además, un 76% de los mayores de 15 años expresa que le gustaría hablar catalán, ya sea de forma exclusiva o combinada con otras lenguas. La opción más común es el uso compartido de catalán y castellano (27%), seguida de quienes preferirían hablar solo en catalán (15,8%). Otras combinaciones que incluyen el catalán suman un 16,9%, mientras que un 12% quiere hablar más en catalán que en castellano.

El interés por el uso futuro del catalán varía según el lugar de nacimiento. Entre los nacidos en Cataluña, el 84,4% desearía hablar catalán en el futuro. Esta cifra baja al 67,6% entre los nacidos en el extranjero y al 57,3% entre quienes nacieron en otras comunidades del Estado. En cuanto a la edad, los jóvenes tienden más a optar por combinaciones lingüísticas diversas, mientras que las personas mayores muestran preferencias más marcadas por el uso exclusivo de una lengua.

El catalán como lengua de inicio en las conversaciones

En cuanto al uso inicial del catalán en las conversaciones, el 48,7% de la población afirma que lo emplea siempre o con frecuencia, y un 18,7% lo hace ocasionalmente. Por el contrario, el 28,1% declara que nunca empieza hablando en catalán. Estas cifras son similares a las del año 2018.

Por grupos de edad, las personas mayores de 64 años son quienes más comienzan las conversaciones en catalán (35,6%), pero también es el grupo donde más personas aseguran no hacerlo nunca (33%). Entre los adultos de 30 a 44 años, solo el 14,4% inicia siempre sus conversaciones en catalán, y un 31,3% nunca lo hace. Este dato podría relacionarse con el hecho de que se trata del grupo con mayor presencia de inmigración que no se ha escolarizado en Cataluña.

El lugar de nacimiento también marca diferencias. Entre los nacidos en Cataluña, el 69,6% afirma iniciar conversaciones en catalán siempre o con frecuencia (34,2% y 35,4%, respectivamente). En cambio, entre los nacidos en otras partes de España el porcentaje baja al 24,6%, y entre los nacidos en el extranjero, al 14,9%.

Cambio de lengua según el interlocutor

El estudio revela además una amplia tendencia al cambio de lengua según la del interlocutor. Más del 70% de la población bilingüe en catalán y castellano adapta su idioma al de la otra persona durante la conversación. Así, un 74% de quienes inician en castellano cambian al catalán si se les responde en esta lengua, y un 70,4% de quienes comienzan en catalán cambian al castellano si se les responde en él. Este comportamiento adaptativo es posible únicamente entre personas bilingües.

La encuesta también aborda la percepción de la unidad de la lengua catalana. Un 70,5% de los catalanes considera que el catalán que se habla en Cataluña, Andorra, Islas Baleares y Comunidad Valenciana es la misma lengua. Solo un 9,4% considera que no lo es, mientras que el 20,2% restante no tiene una opinión clara o no responde.