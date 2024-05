El Sónar reúne música de baile e inteligencia artificial en su nueva edición

El Sónar 2024 ya ha enseñado sus principales cartas. El certamen ha presentado una programación en la que se entremezcla lo mejor de la música de baile, además de figuras pioneras de la electrónica con algunos de los nombres de referencia de la Inteligencia Artificial. La 31ª edición del Festival de Música, Innovación y Creatividad de Barcelona contará más de 200 directos, DJ sets, conferencias y workshops entre Sónar de Día, Sónar de Noche y Sónar+D.

Dentro de la programación destacan grandes figuras como Air, Paul Kalkbrenner, Charlotte de Witte, Sevdaliza, Jessie Ware, Kaytranada, Laurent Garnier, Ben Böhmer, Vince Staples, Folamour, Soto Asa, Adriatique, VTSS, Richie Hawtin, Olof Dreijer & Diva Cruz, Kerri Chandler, Floating Points y Yerai Cortés, entre muchos otros. Esta diversidad de sonidos va mucho más allá porque en el Sónar 2024 estarán las rimas y los ritmos de CASISDEAD, Marie Davidson, ABHIR, Judeline, Kabeaushé, pablopablo, Toya Delazy y Dyce y la atrevida selección musical de JASSS, Eliza Rose b2b Dan Shake b2b Sally C, DJ Gigola, Blck Mamba, Verushka, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y los colectivos BLEX y Club Cringe.

Por su parte, el Sónar+D, el encuentro dedicado a la innovación y la creatividad digital, abordará la implementación masiva de la Inteligencia Artificial en las industrias creativas y cómo está determinando ante su presente como su futuro. La conferencia inaugural, bajo el título "Generating Panic?", analizará los peligros y las dudas que el uso de la IA está generando en el mundo del arte y la creatividad, con una serie de foros de debate, charlas y performances que contarán con artistas como Marta Verde o Nicole L’Huillier, la investigadora Sasha Costanza-Chock (presentada por SEIDOR), la abogamer Micaela Mantegna, miembros de empresas como Superblue o Moment Factory y comisarios de programas divulgativos como TED, The Conference, OFFF o A MAZE., entre muchas otras propuestas.

Siguiendo con los sonidos más esperados, Sónar Week convertirá a Barcelona, un año más, en la capital mundial de la música electrónica y la cultura digital. A toda la programación de Sónar de Día, Sónar de Noche y Sónar+D, se suma la programación de OFFSónar, THE CUBE, +RAIN Film Festival y SonarMies, congregando en total más de 350 artistas, ponentes, actividades y contenidos y a más de 150.000 asistentes.

El programa cuenta en esta edición con numerosas alianzas. A este respecto estña el programa europeo AI & Music powered by S+T+ARTS, el proyecto TIMES (The Independent Movement for Electronic Scenes) junto a otros nueve festivales europeos, el +RAIN Film Festival, centrado en el cine generado con IA, junto a la Universitat Pompeu Fabra, THE CUBE junto a Casa Batlló,un nuevo espacio inmersivo dedicado al talento catalán impulsado por la Generalitat de Catalunya y la zona expositiva Project Area con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell. Además, Sónar de Noche contará con el renovado escenario SonarLab x Printworks (14 y 15 de junio), un nuevo espacio que traerá por primera vez a España la esencia de la añorada sala británica.