El supuesto autor de la agresión en el Metro de Barcelona se autoinculpa

El vídeo de la agresión transfóbica que se vivió en el Metro de Barcelona el pasado sábado de la noche se ha vuelto viral y sigue dando que hablar. Los Mossos anunciaron el pasado domingo que están llevando a cabo una investigación para poder identificar tanto al autor de los hechos como a la víctima. Sin embargo, el supuesto autor ha dado un paso de la manera más sorprendente mediante sus redes sociales.

En un vídeo publicado el pasado martes, a lo largo de dos minutos, el supuesto autor de los hechos asegura que "no es una agresión transfóbica, como se está diciendo". En su versión de los hechos explica que a quien habría agredido era "una persona totalmente con una sustancia o con trastornos mentales, molesta, ofuscada, agresiva, gritando". El supuesto autor de las patadas y los golpes añade en su declaración que recibió un puñetazo en la cara. "Simplemente me agarró. Le dije “¿Qué tal? ¿Todo bien?” Y solo me agarra y me da un puñetazo en la cara. Me quedo unos segundos en “shock” y le digo que tranquilo y es ahí cuandome vuelve a pegar, me vuelve a pegar un puñetazo. Es ahí cuando yo decido defenderme y es ahí cuando se inicia la grabación". En su declaración grabada también añadió que "al día siguiente me levanto y veo que me han mandado unos links que es la pelea en la que estaba involucrado pero con un título que me parecía absurdo que era “Agresión transfóbica en el Metro de Barcelona”. Eso no fue así".