Todos sobre el Festival Grec de Barcelona 2025: cuándo será, qué actos habrá y dónde

El verano cultural barcelonés ya tiene cita ineludible: del 26 de junio al 4 de agosto, el Festival Grec de Barcelona celebrará su 49ª edición con una programación ambiciosa y diversa que promete inundar la ciudad de propuestas escénicas de primer nivel. En total, serán 90 espectáculos distribuidos en 42 espacios distintos, con el Teatre Grec de Montjuïc como epicentro emocional y simbólico, pero con la voluntad explícita de “confundir y fundir el festival con toda la ciudad”, como ha explicado el alcalde Jaume Collboni durante la presentación oficial.

El Grec arranca este 2025 una nueva etapa con Leticia Martín Ruiz al frente de la dirección artística, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en las últimas tres décadas. Su aterrizaje marca un cambio de rumbo: “Queremos que el Grec sea más Barcelona y que Barcelona sea un festival. Reivindicamos las artes escénicas como herramientas críticas y poéticas”, ha afirmado Martín, quien se propone ampliar el trabajo en red del festival a nivel local, internacional, social y artístico.

Una fiesta para toda la ciudad

El programa de este año es tan ambicioso como variado: 44 espectáculos de teatro, 24 de música, 15 de danza, cinco de circo y tres de cine, además de múltiples actividades paralelas, tanto para espectadores como para profesionales del sector. Desde grandes nombres internacionales como William Kentridge, Max Richter, Carolina Bianchi, Sidi Larbi Cherkaoui, Milo Rau, Tiago Rodrigues, Alessandro Sciarroni o Christos Papadopoulos, hasta talentos emergentes como Lisaboa Houbrechts, Mario Banushi o Ligia Lewis, pasando por artistas locales como La Agrupación Señor Serrano, Núria Andorrà, La Mula o Helena Tornero.

La programación se desplegará por toda la ciudad: del Teatre Grec al Teatre Lliure, del Mercat de les Flors al TNC, pasando por espacios más insólitos y poco conocidos como la Casa Studio de Leopoldo Pomés o el Santuari de la Mare de Déu del Carme, que este año se suman como escenarios inéditos para acoger propuestas únicas.

El Teatre Grec como corazón simbólico

El gran acto inaugural, 'Le Petit Cirque', reunirá del 26 al 28 de junio a Marie y Yoann Bourgeois y la cantautora francesa Pomme, en una celebración sensorial de la naturaleza que mezclará danza, música y acrobacias. El teatro al aire libre acogerá también los conciertos de Clara Peya (3 de julio), Lucía Fumero (5 de julio), Rozalén (7 de julio) y Max Richter (15 de julio), además de la representación de 'Ihsane' de Sidi Larbi Cherkaoui (11 y 12 de julio) y el clásico revisitado 'Los dos hidalgos de Verona' por la Compañía Nacional de Teatro Clásico (18 y 19 de julio).

El Teatre Grec cerrará su programación con propuestas tan variadas como el homenaje a Pau Riba con 'Dioptria - 55' (22 de julio), 'La Nit del Músic Alt' sobre la historia del musical en clave democrática (25 de julio), y 'Hécube, pas Hécube', dirigida por el actual director del Festival de Avignon, Tiago Rodrigues (28 y 29 de julio).

Nuevos escenarios, nuevos lenguajes

Entre las novedades más celebradas está la inclusión de espacios no convencionales. El Arc de Triomf será el escenario del Grec más callejero y experimental con la propuesta sonora de Marc Salicrú (5 y 6 de julio), mientras que el Santuario de la Mare de Déu del Carme acogerá la monumental pieza vocal 'The Veil of the Temple', de John Tavener, interpretada por el Orfeó Català bajo la dirección de Simon Halsey (12 de julio).

La Casa Studio de Leopoldo Pomés, por su parte, albergará un concierto íntimo del ciclo Bachcelona, en colaboración con el Grec, a cargo del grupo Breaking Bach (24 de julio), en un maridaje entre patrimonio, fotografía y música barroca.

La ciudad como escenario

Además del núcleo de Montjuïc, el Grec se extiende a múltiples teatros de la ciudad: el Teatre Lliure ofrecerá propuestas como 'Faustus in Africa' de William Kentridge, 'Renacimiento' de La Tristura o 'Cadela Força II' de Carolina Bianchi; el Mercat de les Flors acogerá 'U. Un canto', 'Save the last dance for me' de Alessandro Sciarroni o 'My fierce ignorant step' de Christos Papadopoulos.

El TNC presentará 'The Hours', dirigida por Eline Arbo; la Sala Beckett, obras de Helena Tornero y Josep Maria Miró; y La Villarroel o el Teatre Romea estrenarán piezas como 'Grand Canyon' o 'Gegant', protagonizada por Josep Maria Pou.

Apuesta firme por la música

La música tendrá una fuerte presencia más allá del Grec. El Paral·lel 62 será sede de los conciertos de Marina Satti, La Maria, Arooj Aftab y Mar Pujol, mientras que el Pati de Nou Barris vibrará con los sonidos de Josemi Carmona, Sandra Carrasco y Estévez Paños y Cía. También destaca el regreso de la Banda Municipal de Barcelona, que vuelve al festival tras nueve años de ausencia.

El Grec se convierte así en una plataforma de cruce entre disciplinas, generaciones y culturas, un laboratorio escénico de convivencia entre lo nuevo y lo consagrado, lo local y lo global, lo íntimo y lo espectacular.

Con una aportación pública de 3,6 millones de euros y unas 165.000 entradas disponibles, de las cuales ya se han vendido 8.000 en preventa, el Festival Grec encara una nueva etapa con ilusión renovada. A las puertas de su 50 aniversario, la edición de 2025 es una declaración de intenciones: abrirse a la ciudad, descentralizarse, feminizar su liderazgo y apostar por una cultura que interpela, conmueve y transforma.