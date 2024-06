Toni Hill se lleva hasta el pacífico valle de Boí una historia de crimen

Nos fascina el misterio. Eso es un dato objetivo si vemos el interés con el que seguimos cualquier «true crime» en cualquier plataforma. Sin embargo, en esos espacios «se juega con la idea de que vamos a descubrir algo, mientras que en la novela ocultas información, te permites jugar con los lectores, aunque les acabas dando un final, cosa que no siempre sucede en los “true crime”».

Quien realiza esa afirmación es el escritor barcelonés Toni Hill que refuerza el ser uno de los grandes autores del «thriller» en nuestro país con la aparición de su nuevo trabajo, «La hora del lobo», que acaba de llegar a las librerías de la mano de Grijalbo. La novela es la segunda parte de la trilogía que empezó el pasado año con «El último verdugo». En esta nueva entrega nos encontramos a la criminóloga Lena Mayoral en los Pirineos, concretamente en el valle de Boí, tratando de resolver un misterio, el de la desaparición de un niño llamado Daniel siete años antes. Todo ello mientras Mayoral trata de reponerse de lo vivido en el capítulo anterior, sobre todo del ataque de un asesino en serie conocido como «el Verdugo» y que usa el garrote vil para acabar con sus víctimas.

«Mi idea era continuar con unos personajes que siguen creciendo. Cuando acabas un libro hay algo como de duelo, pero con esta historia no me pasaba porque me quedaba algo que contar. Quería explicar más cosas que le pasaban a los personajes. Este es un proyecto que va creciendo. Lo que hago es tomar a los personajes y seguir hacia delante», apuntó Hill ayer durante la presentación de la obra.

En esta ocasión, como ya se ha indicado, Toni Hill ha querido que su Lena Mayoral se traslade a los Pirineos «para que esté aislada. Disfrutaba con la idea de llevarla hasta un lugar bonito, pero pasando la temporada de invierno allí, en un momento en el que prácticamente no hay nadie. el valle de Boí es, en este sentido, un gran escenario, en el que tienes iglesias, montañas, pero también un montón de comercios cerradas dependiendo de la época del año en la que vayas. Me gusta mucho coger escenarios y convertirlos en algo casi mítico». Toni Hill hace tiempo que es un referente del «thriller» con numerosos adeptos a sus novelas, aunque con «El último verdugo» logró atrapar a crítica y público. «Abrazo el “thriller” sin complejos, sin subterfugios, elementos a los que a veces la crítica no hace caso porque prefieren novelas de yo interior», dijo.