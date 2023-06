El tuit más clasista y discriminatorio del partido de Ada Colau

“En verd els barris on ha guanyat Junts. En vermell els barris on guanya la suma BComú + ERC + PSC. Barcelona necessita un govern progressista. Que no decideixi Pedralbes”. (”verde los barrios donde ha ganado Junts. En rojo los barrios en los que gana la suma BComú + ERC + PSC. Barcelona necesita un gobierno progresista. Que no decida a Pedralbes”. Así reza un nuevo tuit de Barcelona En Comú, la formación de la aún alcaldesa Ada Colau.

Pedralbes está situado en la zona alta de Barcelona, y está considerado, si no el que más, el barrio más rico de la capital catalana. Es decir, que con este tuit Colau muestra su opinión sobre los votos de estos vecinos. Según le recuerdan algunos comentarios en la misma red social, en las anteriores elecciones municipales, en 2019, la edil consiguió ser alcaldesa gracias a Manuel Valls, que arrasó en Pedralbes.