La última ocurrencia de Junts: pondrán la cara de Puigdemont en las papeletas del 12-M

Desde que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, convocó elecciones anticipadas, Junts supo que debía volver a apostarlo todo a su máximo líder, Carles Puigdemont, para tratar de "recuperar el Govern". Lo anticipó ese mismo día el secretario general, Jordi Turull, en rueda de prensa, y lo confirmó el eurodiputado en la localidad francesa de Elna pocos días después. Puigdemont, que se ha comprometido esta mañana a regresar a Barcelona para el debate de investidura tenga o no posibilidades de convertirse en el próximo presidente, no solo da nombre a la candidatura junto a la apostilla "Per Catalunya" sino que también pondrá su cara en las papeletas que los electores podrán introducir en las urnas. Una nueva ocurrencia que ha salido a la luz esta misma mañana.

No es la primera vez que sucede, no obstante, en un partido que ha apostado por los liderazgos personalistas en sus pocos años de vida. El propio expresidente figuró también con su rostro en las papeletas de las elecciones europeas de hace cinco años y se hizo lo propio con el exalcalde Xavier Trias en los comicios municipales del pasado mes de abril. Convocatorias electorales que en ninguno de los casos ganaron los posconvergentes. Habiendo avanzado, también esta mañana, que dejará la "política activa" si no consigue gobernar -pues "no se ve" como jefe de la oposición en el Parlament-, Junts está poniendo toda la carne en el asador particular de Puigdemont, que está teniendo un papel mucho más protagonista en esta precampaña que en las dos últimas, donde también fue cabeza de lista.