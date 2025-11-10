TV3 arremete contra Rosalía por cantar en español con el coro de Montserrat: "Es una falta de respeto"

La 'influencer', Juliana Canet, criticó la semana pasada duramente a la cantante Rosalía por cantar en español con el coro de la Escolanía de Montserrat en su nuevo disco, 'Lux'. En el programa "Que no surti d'aquí" de Cataluña Radio, la comunicadora recriminó a la artista de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) su "traición" a la cultura catalana en la canción 'Magnolias'. "Es una humillación para los catalanes y para ella misma. Es una falta de respeto y es comprar un marco españolista hasta el fondo", aseguró.

La copresentadora también dirigió las siguientes palabras a la cantante: "No sé si Rosalía sabe lo que significa Montserrat, pero si lo sabe, entonces tiene muy mala leche. Montserrat es un símbolo de resistencia catalana, es el centro espiritual del país. Se encuentra la patrona de Cataluña, la Moreneta. Ha sido, y es, un espacio de refugio moral y político donde durante el franquismo, por ejemplo, se mantuvo viva parte del ánimo del país. Es un punto en el que, cuando Cataluña pasaba sus peores momentos históricos, seguía al pie del cañón".

Canet prosiguió su crítica hacia Rosalía, argumentando que "hacer cantar a la Escolanía en castellano es una humillación hacia los catalanes y, por tanto, hacia ella misma". "No puedes hacer un disco con trece lenguas y decir que quieres entender a todo el mundo para entenderte mejor a ti, y hacer cantar en castellano la escolanía. Y del papelón de la escolanía aceptándolo..." sentenció, concluyendo que esta cuestión va "más allá de la política".