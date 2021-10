No tienes un GPS en el cerebro

Encontrar la ruta más corta entre nuestra ubicación y el destino no es tarea fácil, ni siquiera para las máquinas. Las aplicaciones de móvil no suelen utilizar el propio teléfono para calcular la ruta, por eso no funcionan si no tenemos conexión a internet. En vez, los datos se envían por internet a un ordenador más grande, que calcula la ruta óptima y nos devuelve las instrucciones. Si descargamos una sección concreta del mapa, podemos utilizar la aplicación sin conexión, pero a día de hoy es inviable tener en un teléfono de bolsillo la memoria y la capacidad de cálculo suficiente para abarcar las rutas de todo el mundo.