¿Por qué nos cuesta recitar el abecedario hacia atrás?

Los recuerdos reprimidos no existen como tal, esto se: como un mecanismo de protección del cerebro, que bloquea el acceso a información que, no obstante, sigue almacenada en el cerebro. No se ha demostrado que tal mecanismo exista ni que tenga una función específica. Lo que sí sabemos es que olvidamos cosas y evitamos pensar en lo que nos daña, eso proporciona una explicación mucho más realista.