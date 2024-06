Alerta por basura espacial: los astronautas de la ISS tuvieron que refugiarse en sus cápsulas

Lo de la basura espacial, para los astronautas, ya se está convirtiendo en una rutina que altera su ídem. Por ahora no ha tenido consecuencias graves, pero el enorme caudal de fragmentos (decenas de millones) que orbitan nuestro planeta tienen en alerta constante a las agencias espaciales. Y la última alarma sonó esta semana a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) cuando sus residentes recibieron instrucciones de refugiarse dentro de sus respectivas naves espaciales después de que informes indicaran que pedazos de un satélite se dirigían hacia ellos.

Específicamente se trataba de los restos de una nave espacial abandonada llamada Resurs-P 1, un satélite comercial ruso de observación del planeta que se lanzó en junio de 2013. La amenaza fue descubierta por el sistema monitor de basura espacial LeoLabs.

"Los primeros indicios son que una nave espacial rusa no operativa, Resurs P1 (SATNO 39186), liberó una serie de fragmentos entre las 13:05 UTC del 26 de junio y las 00:51 UTC del 27 de junio", tuiteó Leolabs el miércoles por la noche.

LeoLabs has detected a debris-generating event in Low Earth Orbit. Early indications are that a non-operational Russian spacecraft, Resurs P1 (SATNO 39186), released a number of fragments between 13:05 UTC 26 June and 00:51 UTC 27 June.

Durante las actividades extravehiculares (los paseos espaciales), los astronautas corren riesgo de convertirse en dianas de la basura espacial. Si bien sus trajes pueden protegerlos, solo lo hacen de partículas extremadamente pequeñas. Pero muy pequeñas. De hecho, la ISS tiene escudos para protegerlos de objetos con tamaños de hasta un cm de diámetro. Si los objetos son de mayor tamaño, la opción es utilizar la nave espacial auxiliar Soyuz como “bote salvavidas”. En este caso, esa fue la recomendación.

“El Control de la Misión continuó monitoreando el camino de los escombros, y después de aproximadamente una hora, la tripulación recibió autorización para salir de su nave espacial y la estación reanudó sus operaciones normales", señaló la cuenta oficial de la Estación Espacial Internacional en su cuenta de Twitter.

Shortly after 9 p.m. EDT, @NASA instructed crews aboard the space station to shelter in their respective spacecraft as a standard precautionary measure after it was informed of a satellite break-up at an altitude near the station’s earlier Wednesday. Mission Control continued to…