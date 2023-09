Astronautas chinos realizan un experimento prohibido en la Estación Espacial Internacional

A pesar de la curiosidad constante y el deseo por ir más allá en el conocimiento, la ciencia tiene, a la hora de experimentar, leyes que debe cumplir. A pesar de eso, hay algunas veces que se rompen o que no se aplican con el mismo rigor o intención en diferentes países. Y eso es lo que ocurrió recientemente a bordo de la estación espacial china Tianhe, cuando unos astronautas realizaron un experimento que está prohibido en la Estación Espacial Internacional.

Durante una transmisión en directo, los astronautas Gui Haichao y Zhu Yangzhu encendieron una llama para demostrar cómo estas arden en microgravedad. Sorprendentemente, las llamas parecen casi esféricas, en lugar de las llamas en forma de lágrima que conocemos en la Tierra.

Mientras un objeto que arde en la Tierra produce llamas formadas mediante convección impulsada por la flotabilidad, con aire caliente ascendiendo y aire frío descendiendo, en el entorno de microgravedad de la órbita terrestre baja, las llamas se difunden en todas direcciones, dando como resultado bolas de fuego esféricas.

La conferencia transmitida en vivo fue la cuarta llamada "aula Tiangong" organizada en la estación espacial de China. Los astronautas interactuaron con estudiantes en cinco aulas de todo el país, demostrando una serie de fenómenos de microgravedad. Al igual que en las clases previas, los astronautas demostraron que muchos procesos físicos se comportan de manera diferente que en la Tierra.

