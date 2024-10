Científicos aseguran que si naciste en uno de estos meses, tendrás más años de vida

Un estudio del Colegio de Actuarios de Cataluña ha revelado una relación entre el mes de nacimiento y la longevidad. Este estudio, que analizó los datos de más de 17 millones de personas, demostró que el mes de nacimiento puede influir en la esperanza de vida de una persona. De hecho, una proporción considerable de quienes nacen entre enero y abril superan los 100 años.

La hipótesis planteada por los expertos es que esta relación podría estar ligada a la exposición de los bebés a infecciones estacionales. En regiones con estaciones diferenciadas, los niños nacidos en invierno y principios de primavera pueden estar menos expuestos a enfermedades respiratorias durante sus primeros meses de vida, lo cual podría favorecer una mayor longevidad. Así, muchas personas centenarias nacen en estos meses.

Las personas que llegan al centenar suelen ser del primer trimestre del año

Como ejemplo, María Branyas, quien hasta agosto de este año fue la persona más longeva del mundo, alcanzó la sorprendente edad de 117 años; nació en marzo, tal como sugiere la hipótesis. La francesa Jeanne Louise Calment, quien vivió hasta los 122 años, también coincide con esta teoría, ya que nació en febrero.

Además, el estudio destaca que gran parte de los deportistas de élite, como Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández, Alexia Putellas, o Aitana Bonmatinacieron entre enero y marzo. Esta relación, aunque vaga, podría indicar que los nacidos en estos meses poseen ciertas ventajas biológicas que podrían contribuir a su éxito deportivo.

Estos estudios no aplican a todos los países

Si bien estos hallazgos son relevantes en el contexto español, los resultados no son extrapolables al resto del mundo. En primer lugar, las estaciones no son uniformes en todos los países; existen regiones sin estaciones o donde las temporadas de infecciones se producen en el último trimestre del año. En segundo lugar, la longevidad está determinada en gran medida por los hábitos y el estilo de vida. Una persona que se ejercita regularmente, se alimenta saludablemente y no padece enfermedades puede vivir una vida larga sin que el mes de nacimiento sea determinante.

En países como Estados Unidos o el Reino Unido, los datos sugieren que los niños nacidos entre septiembre y noviembre podrían experimentar una ventaja similar en términos de longevidad, lo cual estaría relacionado con las infecciones estacionales y otros factores ambientales que varían según el clima local y las prácticas culturales.

Consideraciones para vivir más tiempo

Para vivir más tiempo y disfrutar de una vida saludable, es indispensable mantener una rutina que abarque tanto la salud física como la mental. Una alimentación equilibrada, basada en alimentos frescos y ricos en nutrientes, combinada con ejercicio regular, contribuye a la salud del corazón, los huesos y los músculos.

El descanso adecuado y la gestión del estréstambién son fundamentales para la regeneración celular y el bienestar emocional. Además, las relaciones personales fortalecen el sistema inmunológico y reducen el riesgo de enfermedades mentales. Evitar hábitos dañinos, como el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, y mantenerse en entornos saludables también son trucos para alcanzar una vida longeva y de calidad.