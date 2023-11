El cohete de Musk vuelve a explotar, y esta vez también “ha sido un éxito”

Hoy se ha hecho historia en Boca Chica, Texas, aunque unos meses después de lo que a Musk le habría gustado. El mismo modelo de cohete que explotó en mil pedazos durante su debut abril, ha logrado hacerlo algo mejor que su predecesor. Hablamos del cohete más grande jamás creado, aquel con el que Musk promete llevarnos a Marte y el que la NASA pretende emplear para volver a poner humanos en la luna con sus misiones Artemisa. El cohete Superheavy está diseñado para poner en órbita una segunda etapa conocida como Starship que, en teoría, será la encargada de llevar humanos a otros mundos.

Los directos de Space X en YouTube y X se ha llenado de espectadores con una mezcla de curiosidad y morbo. Porque la posibilidad de que Musk dinamitara las esperanzas de llegar a Marte en lo que queda de década eran reales. Space X es conocido por sus triunfos, pero también por la temeraria manera en que prueban su tecnología. La empresa de Musk está mucho más dispuesta que la mayoría de sus competidores a que sus pruebas fallen, sustituyen la cautela por el ensayo y error, cosa solo es imaginable cuando la financiación no es un problema.

Un espectáculo explosivo

No obstante, el dinero no es el único problema de esta estrategia. El cohete de abril explotó a los pocos segundos del despegue y, tanto él como el hormigón de la base fueron desperdigados en todas direcciones, contaminando con metralla y escombros varios kilómetros de paraje natural a la redonda. Un desastre para el medio ambiente por las que ya se han iniciado acciones legales contra la empresa aeroespacial.

De hecho, aunque este lanzamiento ha ido mejor, el Super Heavy también ha explotado tras separarse de Starship, con la cual Space X ha perdido el contacto. En cualquier caso, este no fue el único problema del lanzamiento de la primera mitad de año. El despegue fue demasiado lento, fallaron 8 de sus 33 motores raptor, el cohete se desvió en su ascenso, sus etapas no se separaron y quién sabe qué habría ocurrido durante el aterrizaje si el cohete no hubiera quedado totalmente pulverizado nada más despegar.

Fácil de superar

En cualquier caso, Musk no dudó en analizar todo aquello como “un fracaso que realmente es un éxito”. Y, sin duda, es difícil ponerle una etiqueta tan rotunda como éxito o fracaso a un proyecto así. Es abrumadora la cantidad de dispositivos y protocolos que han de funcionar a la perfección para que el cohete despegue. ¿Es justo tachar de fracaso un lanzamiento donde fallan apenas una decena?

A veces, los fallos más fáciles de resolver son los que tienen consecuencias más aparatosas y, cuando la meta es elevar un cilindro de más de 70 metros a varios kilómetros de altura, casi cualquier cosa que se aparte de lo esperado nos conducirá a un desenlace más escandalosas. En cualquier caso, está claro que tampoco ha sido un éxito, porque su principal objetivo no se cumplió. Dicho con otras palabras: era muy sencillo que este segundo intento fuera, al menos, algo mejor.

¿Y ahora qué?

Los retrasos son el pan nuestro de cada día cunado lidiamos con empresas tecnológicas de este calibre. Si no hay obra doméstica que termine cuando estaba programado, cómo vamos a cumplir con puntualidad la vuelta del ser humano a la Luna. En principio, la misión Artemis III en la que el Starship llevaría de nuevo personas a nuestro satélite, podría no estar lista para 2025. De hecho, si hubiera que arriesgarse a hacer una predicción, la mayoría de los expertos parecen decantarse por un retraso de uno o dos años. Marte, por supuesto, quedaría mucho más lejos (y no solo en distancia).

En cualquier caso, esto es lo más lejos que ha llegado jamás un cohete de proporciones tan colosales. Para hacernos una idea, su segunda etapa está diseñada para poder llevar hasta a 100 personas. Porque si queremos soñar con naves capaces de llevarnos de un planeta a otro, tenemos que plantearlo a gran escala, y no tiene mucho sentido diseñar cohetes para 4 personas si pretendemos poblar colonias en ellos. Recordemos que, aunque comparativamente con el lanzamiento de abril, este haya sido un éxito, Space X ha perdido el contacto con Starship que, probablemente, haya explotado también. El aterrizaje del cohete más pesado de la historia sigue siendo pura teoría y puede haber muchos más imprevistos por el camino.

QUE NO TE LA CUELEN:

Desde el primer lanzamiento de un Starship hasta este segundo, los expertos han tenido tiempo de corregir algunos de los problemas y diseñar dispositivos innovadores para reducir los riesgos de un nuevo fracaso. Es esperable que implementen otra serie de mejoras para un tercer lanzamiento.

REFERENCIAS (MLA):