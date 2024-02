Un cosmonauta ruso bate el récord de permanencia en el espacio y aún no ha regresado

Seguramente Oleg Kononenko, cosmonauta ruso, ha cumplido su sueño de niño: batir el récord de permanencia en el espacio que hasta hace poco ostentaba su compatriota Gennady Padalka. Con su último viaje y hasta hoy, Kononenko ha sumado un total de 879 días en el espacio, 45 minutos, 12 segundos y contando... más de los que Padalka tenía desde que estableció el récord en 2015. Pero como aún sigue en la Estación Espacial Internacional el tiempo se sigue acumulando.

Es cierto que hay “trampa”: Kononenko no pasó todos estos días seguidos, sino a lo largo de cinco misiones a la Estación Espacial Internacional, la primera de ellas en 2008 cuando pasó 199 días a bordo de la ISS.

De acuerdo con la agencia rusa TASS, al regresar Kononenko confesó que “vuelo al espacio para hacer lo que amo, no para batir récords. He soñado y aspirado a convertirme en cosmonauta desde que era niño. Ese interés, la oportunidad de volar al espacio, vivir y trabajar en órbita, me motiva a seguir volando".

El último viaje de Kononenko a la ISS comenzó el 15 de septiembre de 2023, cuando se lanzó junto con su compatriota Nikolai Chub y con la astronauta de la NASA Loral O'Hara. Al finalizar esta expedición, se espera que el cosmonauta se convierta en la primera persona en acumular 1.000 días en el espacio.

Kononenko nació en 1964 y en su primera misión a la ISS fue como ingeniero de vuelo, pero luego ya iría como comandante en las siguientes misiones. También realizó varias caminatas espaciales sumando cerca de 20 horas, muy lejos de las 67 horas de Miguel López de Alegría, el astronauta español ocupa el segundo puesto detrás de Anatoly Solovyev, con más de 82 horas.