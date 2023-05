Esta es la nueva misión que SpaceX lanzará hoy

Si algo hay que reconocerle a Elon Musk es que tiene una capacidad tentacular para estar a todo: Twitter, Testa, Neuralink o Space X. Precisamente esta última es la que seguramente hoy se lleve los titulares ya que un cohete Falcon 9 con 21 satélites a bordo de las compañías Iridium y OneWeb está programado para despegar hoy a las 15:19 hora peninsular de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California.

El lanzamiento se podrá ver en directo a través del canal de YouTube de Space X pero habría que conectarse unos 15 minutos antes, que es cuando empezará la transmisión.

Si todo sale según lo planeado, la primera etapa del Falcon 9 regresará a la Tierra unos nueve minutos después del despegue y amerizará en la nave no tripulada Of Course I Still Love You de SpaceX, que se encuentra en el Océano Pacífico. Este será el undécimo lanzamiento y aterrizaje de este propulsor en particular, según explicó en un comunicado SpaceX.

La etapa superior del cohete, por su parte, continuará llevando los satélites, cinco pertenecientes a Iridium y los otros 16 a OneWeb, a la órbita terrestre baja. Los satélites están programados para desplegarse unos 30 minutos después de llegar a la altura programada. Quince de los satélites OneWeb ampliarán aún más la constelación de banda ancha de la empresa en órbita terrestre baja. El 16 es un demostrador de tecnología conocido como JoeySat.

"JoeySat contiene varias tecnologías nuevas, incluida una carga útil regenerativa digital y una demostración de antenas de matriz en fase dirigidas electrónicamente", explicaban desde OneWeb. SpaceX ya ha lanzado tres conjuntos de satélites de Internet OneWeb, mientras que los cinco satélites de Iridium brindarán respaldo adicional para los 66 satélites de telecomunicaciones actualmente operativos de la compañía.

"Nuestra constelación de satélites funciona perfectamente – explica en un comunicado Matt Desch, CEO de Irridium –, sin embargo estos satélites no nos sirven en tierra y en el espacio podrían mejorar aún más toda la red. Se trata de una póliza de seguro, y con el historial estelar de SpaceX, esperamos otro lanzamiento exitoso, que nos posicionará aún mejor para replicar la longevidad de nuestra primera constelación". Todo esto no hace más que confirmar que Space X está apostando fuerte por una exploración espacial privada y un futuro muy diferente en la conectividad del planeta.