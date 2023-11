Estas son las partes del cuerpo humano que no sirven absolutamente para nada

Es muy típico imaginar nuestro cuerpo humano como si fuera un reloj. Muchos lo describen como una maravillosa pieza de ingeniería, donde cada pequeño componente tiene su lugar específico y cumple con una función precisa y crucial. Sin embargo, esta visión es un tanto engañosa. Lo cierto es que nuestro cuerpo es el legado de millones de años de evolución y adaptación. Como resultado de este proceso, no todos los componentes son útiles o necesarios para nosotros.

Estos "vestigios del pasado" han perdurado a través del tiempo, a pesar de que hemos mutando para hacernos cada vez más aptos para la supervivencia en nuestro entorno… y estos elementos no cumplen realmente una función que justifique su existencia. O sea, que contrario a lo que se suele pensar, la evolución no ha conservado aquellos elementos que resultan útiles para la supervivencia, sino que también ha conservado aquellos que no molestan.

Mano de hombre y de mono. Dreamstime

En resumen, el cuerpo humano no es una máquina perfectamente ajustada en la que cada pieza tiene un propósito muy específico. Es más bien como un antiguo edificio que ha sido remodelado y renovado varias veces a lo largo de los años. Algunas partes son nuevas y brillantes, equipadas con la última tecnología, mientras que otras son antigüallas de un tiempo pasado que ya no cumplen una función práctica, pero que siguen siendo parte de la estructura general.

Apéndice

Cuando se trata de partes del cuerpo que parecen no tener utilidad, la primera que a menudo nos viene a la mente es el apéndice. Varias investigaciones han sugerido que el apéndice antiguamente ayudaba en la digestión de plantas ricas en celulosa en la dieta de nuestros ancestros. Sin embargo, a medida que nuestra dieta se diversificó, este órgano perdió gradualmente su función. A pesar de esto, existe una teoría alternativa que propone que el apéndice no es tan inútil como podríamos pensar, ya que podría desempeñar un papel importante como reserva de bacterias para nuestro intestino.

Coxis

Cuando nos referimos al coxis, hablamos de la última porción de la columna vertebral, compuesta por cuatro vértebras fusionadas que han perdido toda movilidad. Este remanente ha persistido desde que nuestros ancestros primates perdieron la cola hace millones de años y se convirtieron en homínidos. A decir verdad, el coxis no es completamente inútil en el cuerpo humano; contribuye a mantener la estructura de los músculos de la región. Sin embargo, su impacto es tan mínimo, que podríamos prescindir de él sin que la persona experimentase una diferencia significativa.

Músculo palmar largo

El músculo palmar largo es tan poco utilizado que el 10% de la población ni siquiera lo posee. Para verificar si usted es uno de ellos, simplemente coloque la palma de la mano hacia arriba y junte las puntas de los dedos formando una pirámide. Si tiene un músculo palmar largo, se notará en la muñeca al aplicar un poco de fuerza con los dedos. Pero si no lo nota... no hay motivo para preocuparse. A menos que esté planeando escalar muchos árboles... no es una gran pérdida.

Imagen donde se aprecia el palmar largo en la muñeca | Fuente: Wikimedia commons La Razón

Músculo Piramidal

Este músculo es aún más superfluo que el músculo palmar largo, porque alrededor del 20% de los seres humanos no lo poseen. Se encuentra en la parte inferior del abdomen y tiene una forma piramidal. Se cree que en nuestros antepasados cuadrúpedos, facilitaba la movilidad y la rotación de los músculos abdominales. Sin embargo, en la actualidad, su única función es mover la línea alba... una tarea que no ofrece muchas ventajas para nuestra supervivencia.

Músculos extrínsecos del pabellón auricular

En la actualidad, los músculos extrínsecos del pabellón auricular solo parecen servir para que algunos individuos muestren su habilidad para mover las orejas. Sin embargo, más allá de este curioso "talento", estos músculos no poseen una auténtica utilidad. En otras especies de mamíferos, estos músculos se utilizan para detectar presas y depredadores, así como para expresar ciertas emociones. Sin embargo, los humanos hemos evolucionado con un cuello mucho más flexible que la mayoría de las especies, haciendo innecesario un sistema para orientar las orejas. En resumen, estos músculos son redundantes.

Muelas del Juicio

En sus orígenes, las muelas del juicio desempeñaban un papel fundamental en la trituración de carnes duras y cereales no procesados, componentes esenciales en la dieta de nuestros antepasados. No obstante, con la evolución de la alimentación humana hacia los alimentos cocinados, y la subsiguiente reducción de la fuerza mandibular requerida para desmenuzar los alimentos, su relevancia se ha evaporado.

¿Cuándo extraer las muelas del juicio? La Razón

Tercer párpado

Los seres humanos modernos tenemos una pequeña estructura situada en la esquina interna de nuestros ojos. Este pequeño detalle se conoce como "plica semilunar". Puede que te preguntes qué función tiene. Bueno, en algunas especies animales, este "tercer párpado" tiene un papel muy importante. Estos animales pueden mover y doblar este párpado adicional para mantener húmedos y protegidos los globos oculares. Es como una pequeña cortina que les ayuda a mantener sus ojos en las mejores condiciones posibles. Pero, ¿y en nosotros los humanos? Desafortunadamente (o afortunadamente, dependiendo de cómo se mire), nosotros no tenemos esa misma capacidad. A pesar de que sí tenemos este pequeño pliegue, no somos capaces de usarlo.