Este será el eclipse solar más grande de la historia

Hasta la fecha, el eclipse solar más largo o, para ser correctos, la totalidad más larga registrada fue de 7 minutos y 28 segundos el 15 de junio del año 743 a. C., ocurrida en el océano Índico, frente a las costas de Kenia y Somalia, en África, según cálculos de la NASA.

Pero, en teoría, todavía puede durar más. Matemáticamente hablando, la totalidad más larga posible en la Tierra es de 7 minutos y 31 segundos, de acuerdo con la Universidad de Harvard. Pero para ello se deben dar ciertas condiciones. Debe ocurrir 5 grados al norte del ecuador, en julio, cuando el Sol se encuentra en el afelio, su punto más alejado de la Tierra (y, por lo tanto, ligeramente más pequeño en el cielo), mientras que la Luna está en el perigeo, su punto más cercano a la Tierra.

Además, para experimentar esto, el observador tendría que estar en el punto de mayor eclipse, que ocurriría directamente sobre la Tierra alrededor del mediodía. Lo más cerca que llegaremos de este ideal será el eclipse solar total del 16 de julio de 2186.

Este récord astronómico comenzará el 16 de julio de 2186 a las 15:14:54, justo después de que la Luna alcance el perigeo. Durante el eclipse, el Sol se encuentra en la constelación de Géminis. ¿Su duración? Se extenderá durante 7:29 minutos y su magnitud será de 1,0805, es decir: oscuridad total.

Desafortunadamente, es muy probable que no estemos allí, al menos físicamente (por la fecha y la ubicación: África y norte de Sudamérica), para verlo, pero sí podemos tener asientos de privilegio gracias a un mapa interactivo desarrollado por Google. La realidad es que no existe ningún registro de un eclipse tan largo, al menos no en los últimos miles de años.

“Durante el eclipse de 2186, la sombra de la Luna se formará sobre el centro de la Tierra – explica Dan McGlaun, experto en eclipses de Eclipse 2024 en una entrevista -. La Luna será muy grande porque estará relativamente cerca y el Sol será muy pequeño porque estará relativamente lejos. Todo esto se combinará para hacer que la totalidad durante el eclipse de 2186 sea extremadamente larga”.

Eso sí, hay una forma de hacer una pequeña trampa y no solo ver el eclipse más largo de la historia, también hacerlo en primera fila: con un avión supersónico. Esto fue precisamente lo que ocurrió el 30 de junio de 1973, cuando siete científicos a bordo del Concorde 001 volaron a Mach 2 para extender la totalidad en tierra en Níger de 7 minutos y 4 segundos a la impresionante cifra de 74 minutos.

Así que ya sabes: solo basta un poco, muy poco (modo ironía ON) de dinero para ser quien tenga el récord mundial del mayor eclipse de la historia. Y si lo preparas bien, tienes una cita en 2026, cuando España tendrá, en el verano, asientos privilegiados en un nuevo eclipse solar.