¿Cuál fue el eclipse más largo de la historia?

Aunque apenas será visible en España, el eclipse solar del 8 de abril de 2024 será sin duda el más visto de la historia, tanto por los testigos, como por la retransmisión que hará del mismo la NASA y por el minuto a minuto que haremos del evento aquí mismo. En este caso, la duración máxima de la totalidad, cuando la cara del Sol esté completamente bloqueada por la Luna, será de 4 minutos y 28 segundos, lo que ocurrirá cerca del pueblo de Nazas en el noroeste de México. Es relativamente largo, pero no se acerca al récord.

La oscuridad total más larga registrada hasta la fecha fue de 7 minutos, 28 segundos, según cálculos de la NASA y se produjo el 15 de junio de 743 a.C. en el Océano Índico frente a las costas de Kenia y Somalia.

Pero en teoría, la totalidad del eclipse puede durar un poco más. Según cálculos del astrónomo belga Jean Meeus, matemáticamente hablando, la totalidad más larga posible en la Tierra es de 7 minutos y 31 segundos. Para esto se tienen que dar varias condiciones: estar dentro de los 5 grados al norte del ecuador, que se produzca en julio, cuando el Sol esté en el afelio (el punto más alejado de la Tierra) y que la Luna esté en el perigeo (su punto más cercano a la Tierra).

No hay ningún registro de que haya ocurrido un eclipse tan largo, al menos no en los últimos miles de años. El más cercano a este récord no lo podremos presenciar (a menos que cambie mucho la medicina). Se producirá en 2186, en la Guyana Francesa y cruzará el océano Atlántico. La totalidad se extenderá durante 7 minutos y 29 segundos.

Eclipse de 2186, sobre la Guyana Francesa Xavier M. Jubier Xavier M. Jubier

Este eclipse se producirá en julio, cuando el Sol esté más alejado de la Tierra y cerca del ecuador, dos características que todos los eclipses de duración extremadamente larga tienen en común. Aun así, hay una forma de ver un eclipse durante mucho más tiempo.

El 30 de junio de 1973, ocho científicos se subieron a bordo del Concorde 001, rediseñado específicamente para esto, y volando a dos veces la velocidad del sonido, lograron hacer que el eclipse solar, que duraría 7 minutos sobre África, sea visible durante 74 minutos para el equipo liderado por John Beckman, astrónomo del Queen Mary College de Londres.