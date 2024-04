Este es el vídeo de la NASA de un lago volcánico en Io, la luna de Jupiter

Io, una de las lunas de Júpiter, es tres veces más pequeña que la Tierra, pero a pesar de estar tan lejos del Sol, es un mundo infernal: está cubierta por unos 400 volcanes activos, lo que la convierte en el cuerpo astronómico con más actividad volcánica del sistema solar, de acuerdo con la NASA. Ahora la agencia espacial de Estados Unidos acaba de publicar imágenes de un lago de lava extremadamente reflectante en la superficie de este satélite natural joviano.

Publicado por el Jet Propulsion Lab, el vídeo no es material real grabado por una nave espacial. No obstante, es una magnífica interpretación de cómo se vería la vista si uno se parara en las orillas de Loki Patera, de unos 180 kilómetros de largo, lleno de magma y salpicado de islas. Desafortunadamente Io no es exactamente un destino de vacaciones. Las temperaturas de la superficie de la luna promedian una temperatura de -128ºC, mientras que sus numerosos volcanes pueden alcanzar los 1650ºC.

Io orbita Júpiter a una distancia de solo 350.000 kilómetros, un poco más que la distancia entre la Luna y la Tierra. Sin embargo, el diámetro de Júpiter es aproximadamente 11 veces mayor que el de la Tierra, lo que significa que el gigante gaseoso se ve claramente desde la superficie de Io, como se observa en el vídeo de la NASA.

La animación del JPL utiliza datos recopilados por la nave espacial Juno de la NASA, que realizó sobrevuelos extremadamente cercanos de la luna solitaria en diciembre y febrero de este año, acercándose a poco más de 1500 km de su superficie.

"Io simplemente está plagado de volcanes, y detectamos algunos de ellos en acción – explicó el investigador principal de Juno, Scott Bolton, durante una conferencia de prensa -. También obtuvimos excelentes primeros planos y otros datos sobre un lago de lava de 200 kilómetros de largo llamado Loki Patera".

El lago ha intrigado durante mucho tiempo a los astrónomos debido a su superficie extremadamente reflectante. Pero a diferencia de los cuerpos de agua de la Tierra, su naturaleza brillante se debe a propiedades completamente diferentes.

“Hay detalles sorprendentes que muestran estas islas incrustadas en medio de un lago potencialmente de magma bordeado de lava caliente - añadió Bolton -. El reflejo especular que nuestros instrumentos registraron del lago sugiere que partes de la superficie de Ío son tan suaves como el cristal, un material que recuerda a la obsidiana creada volcánicamente en la Tierra".

Los datos podrían arrojar luz sobre uno de los mayores misterios del sistema solar: cómo surgió Júpiter. Las observaciones recientes de Juno han respaldado la teoría de que el material de hielo de agua atrajo elementos pesados durante su formación y evolución. Pero aún quedan muchos misterios que rodean al gigante gaseoso. El 12 de mayo, Juno intentará su 61º sobrevuelo del planeta, un esfuerzo incansable que hasta la fecha ha dado como resultado algunas vistas espectaculares y nunca antes vistas.

Además de un lago fascinante, las observaciones de Juno también han permitido a los científicos detectar la forma de la Montaña Steeple o Campanario, una formación muy inusual, que sobresale marcadamente de la superficie de Io, que de otro modo sería lisa.

Los volcanes de la Tierra son una maravilla natural, pero los de Ío de Júpiter son algo completamente distinto. A eso hay que sumarle que la gravedad de Júpiter y la de sus vecinos lunares, Europa y Ganímedes crean un paisaje dramáticamente infernal. Existe evidencia convincente a partir de los datos recopilados por Juno de que existe un gigantesco océano de magma bajo la superficie de Io, pero se necesitan más observaciones para comprender en profundidad sus misterios.