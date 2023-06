Estos son los dieciocho premiados por los Fronteras del Conocimiento de este año

Ya es un cliché referirse a ellos como “la antesala de los Nobel”, pero los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA se han convertido en algo más. Por supuesto que buscan anticiparse al galardón escandinavo (y lo logran con mucho tino) no obstante, también han hecho una apuesta por la modernización. Aunque podrían ceñirse a las mismas categorías que los Nobel, han decidido aventurarse en un proyecto más actual, teniendo en cuenta disciplinas como “Ecología y Biología de la Conservación”, o “Tecnologías de la Información y la Comunicación”. Los Fronteras no van a la zaga de nadie, han elegido marcar tendencia y, salvando las distancias, convertirse ya no en la antesala de los Nobel, sino en una modernización de estos.

Este 19 y 20 de junio, la fundación ha reunido bajo el cielo de Bilbao a los 18 galardonados de la decimoquinta edición de los premios. La gala, que tuvo lugar en el Palacio Euskalduna, ha dado voz a algunas de las mentes más preclaras del panorama científico, humanístico y artístico de nuestro tiempo. Porque si algo define a estos premios es su enfoque en el conocimiento en su sentido más amplio. Para ellos la ciencia es tan parte de la cultura como las artes y solo así, reconociéndolas como un todo, podremos llegar a normalizarlas. Esa visión totalizadora permea incluso en la propia ciencia, donde no dudan en ponen a un mismo nivel lo práctico y lo teórico porque, como dijo la premiada Anne L’Huiller: “Los láseres no se inventaron para resolver un problema” y, sin embargo, han resuelto cientos de ellos.

Babuinos, cambio climático y proteínas

Si tuviéramos que dividir las categorías en varias partes, posiblemente tendríamos que comenzar por las ciencias de la vida. En ella encontraríamos la categoría más mediática de este año: Biología y Biomedicina, un premio compartido por David Baker, Demis Hassabis y John Jumper. Mientras que Baker es profesor de la Universidad de Washington y creador del programa RoseTTAFold (capaz de analizar y diseñar proteínas a voluntad), Hassabis y Jumper son, respectivamente, CEO e investigador de la empresa DeepMind y creadores de AlphaFold2 (exclusivamente orientada al análisis de proteínas). Sus investigaciones pueden revolucionar el desarrollo de nuevos fármacos abaratando los costes y acelerando el proceso como nunca lo hemos visto.

En la categoría de Cambio Climático, James Zachos y Ellen Thomas han sido galardonados galardonados por descubrir un ‘efecto invernadero’ de hace 56 millones de años que permite predecir los impactos destructivos del actual calentamiento global. Mientras, el premio de Ecología y Biología de la Conservación lo han compartido Susan Alberts, Jeanne Altmann y Marlene Zuk. Las dos primeras por sus estudios acerca de las interacciones sociales de los babuinos y Zuk por sus trabajos sobre el efecto de los parásitos en el atractivo reproductivo de determinadas especies, mayormente de insectos y cómo afecta a la selección sexual de la especie.

Chips y la fracción de un segundo

Junto con los ganadores del premio de Biología y Biomedicina, los galardonados con el de Ciencias Básicas son los otros firmes candidatos al Nobel (posiblemente de Química). Sus nombres son Anne L’Huillier, Paul Corkum y Ferenc Krausz y han logrado desarrollar unos láseres de pulsos ultracortos capaces de observar los eventos más breves de la naturaleza. Como si fueran el obturador de una cámara, que puede controlar las diminutas dosis de luz que hacen falta para capturar lo fugaz, estos pulsos suministran justo la luz necesaria para fotografiar a partículas tan diminutas como los electrones; y lo hacen en fracciones de un segundo conocidas como attosegundos, tan pequeñas comparadas con un segundo como lo es un segundo frente a la edad del universo. Esta tecnología no solo nos da acceso al universo de lo diminuto, sino que tendrá aplicaciones en campos que van desde la biomedicina hasta la electrónica.

Y hablando de electrónica, solitario en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación se erige Alberto Sangiovanni Vincentelli, un milanés responsable de la revolución tecnológica que vivimos y disfrutamos. Durante su carrera, Sangiovanni ha dado a luz tres grandes avances en el diseño de chips. En primer lugar, ideó una forma de poner a prueba la arquitectura de un chip antes de construirlo, agilizando así el desarrollo. En segundo lugar, construyó un programa capaz de diseñar chips en función de nuestras necesidades y, finalmente, logró programar un código que optimizaba la arquitectura de los chips para hacerlos más eficientes y rápidos. Sus contribuciones han desbloqueado un crecimiento tecnológico sin precedentes, acelerando y facilitando el desarrollo de procesadores cada vez más diminutos con los que dar vida a todos nuestros dispositivos electrónicos.

Economía, optimismo y odio a Wagner

El tercer grupo de categorías se divide, a su vez, en otras tres partes. En el premio deEconomía encontramos a Timothy Besley, Torsten Persson y Guido Tabellini, galardonados “por convertir la economía política en una ciencia moderna, empírica e interdisciplinar”. Thomas Adès, el polémico compositor que dice odiar la música de Wagner y Verdi, ha sido premiado en la categoría de Música y Ópera por su “original reinterpretación de la tradición musical occidental en un catálogo que abarca todos los géneros y por su capacidad comunicativa que conecta con públicos diversos”.

En el premio de Humanidades, finalmente, encontramos a Peter Singer y Steven Pinker, respectivamente por sus aportaciones a las cuestiones éticas de los derechos animales y por sus ensayos acerca de la racionalidad. Dieciocho nombres con carreras absolutamente dispares, pero unidos bajo el paraguas de la alta cultura que, lo queramos o no, nos define como civilización.

Es evidente que ciencias y letras no son lo mismo, pero tampoco son dos magisterios completamente separados. Ambas se entremezclan en la ficticia frontera que “las separa”, y por eso, se funden en muchos buenos proyectos, como algunos de los premiados.

