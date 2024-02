Hombres y mujeres sí somos distintos: un estudio con Inteligencia Artificial apunta a diferencias cerebrales

Durante años, uno los debates que más ampollas ha levantado en el mundo de ciencia ha sido si existen diferencias fiables entre sexos en el cerebro humano. Un artículo de la Universidad de Standford (California) que ha visto la luz recientemente parece haber hecho una serie de hallazgos que pondrán fin a la discusión. La conclusión del terreno de la ciencia puede afectar también a la concepción social que tenemos del sexo, y puede ayudar a explicar los distintos comportamientos y posibles enfermedades entre hombres y mujeres.

Los investigadores

Según el artículo científico publicado por la Universidad de Standford el 20 de febrero, hace tan solo una semana, parecerían existiry demostrables. En el estudio, unha sido capaz de diagnosticarsi los escaneos de la actividad cerebral provenían de un hombre o de una mujer.

Un equipo de científicos liderado por la Universidad de Standford (Estados Unidos) ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sus hallazgos. Investigadores de los Departamento de Ciencias del Comportamiento, Neurociencia e Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano de la Universidad de California han llevado a cabo experimentos con inteligencia artificial y han descubierto patrones de organización distintos en hombres y mujeres.

La investigación

Según explicaban en el artículo, las investigaciones publicadas hasta el momento no aportaban pruebas concluyentes sobre la diferenciación sexual del cerebro. El trabajo no ha tenido en cuenta si las diferencias relacionadas con el sexo tienen su origen en las primeras etapas vitales o si son causadas por la diferente producción hormonal o las distintas circunstancias sociales a las que tienden a enfrentarse con mayor o menos probabilidad hombres y mujeres.

El propósito del estudio es identificar las diferencias de sexo replicables en el cerebro adulto sano para comprender mejor los factores específicos referentes al sexo y cómo influyen los trastornos psiquiátricos y neurológicos. Según Vinod Menon, el autor principal del artículo, "el sexo desempeña un papel crucial en el desarrollo del cerebro humano, en el envejecimiento y en la manifestación de trastornos psiquiátricos y neurológicos". Esto justifica la motivación de medir las diferencias reales entre sexos, y favorece una mejor gestión de las posibles enfermedades.

Se estudiaron los cerebros de 1500 adultos jóvenes de entre 20 y 35 años de edad utilizando el análisis de IA explicable (XAI), que toma grandes cantidades de datos para crear un modelo que explica la toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos por los participantes en ciertas tareas que les asignaron.

El análisis de la IA reveló la existencia de diferencias significativas entre los cerebros de ambos sexos, concretamente en las características cerebrales asociadas con la red de modo predeterminado, el cuerpo estriado y la red límbica del cerebro. Las características cerebrales derivadas del XAI predijeron con precisión modelos cognitivos específicos del sexo, que pudieron ser replicados de forma independiente con un éxito de más del 90%.

Implicaciones de los descubrimientos

Según explican en el estudio, los resultados demuestran que las diferencias de sexo en la dinámica funcionaldel cerebro son altamente replicables y generalizables, además de relevantes desde el punto de vista conductual. Este hecho es fundamental, ya que desafía la noción de un continuo en la organización cerebral masculino-femenino.

Los resultados obtenidos subrayan el papel crucial del sexo como determinante biológico en la organización del cerebro humano, así como en el desarrollo de biomarcadores especializados específicos del sexo en trastornos psiquiátricos y neurológicos. Basados en la IA, los científicos han proporcionado novedosas herramientas computacionales que serán determinantes para el desarrollo de futuras investigaciones.

Aunque el modelo de red neuronal profunda ha sido aplicado para responder incógnitas sobre las diferencias sexuales, Menon ha declarado que también podría dar respuesta a preguntas acerca de cualquier aspecto de la conectividad cerebral y cualquier tipo de capacidad cognitiva o comportamiento, según ha informado EFE.