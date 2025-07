La NASA toma fotos de un “invasor interestelar”

Es un evento muy extraño y por ello los expertos de todo el planeta tienen los ojos en él: un visitante de los confines de nuestra galaxia. El objeto, bautizado como 3I/ATLAS, fue avistado por primera vez atravesando los límites exteriores del Sol a principios de este mes y parece ser un cometa. Tras una inspección más detallada, se descubrió que su velocidad era tan increíble que no cabía duda de su origen extrasolar, lo que lo convierte en el tercer objeto interestelar detectado en la historia.

Curiosamente, se dirige directamente hacia el centro de nuestro sistema, lo que da a los astrónomos tiempo de sobra para estudiar a este intruso cósmico que podría provenir del centro de nuestra galaxia y, por lo tanto, podría ser más antiguo que todo nuestro sistema solar. Y el Telescopio Espacial Hubble nos acaba de dar un vistazo a su aspecto.

Un astrónomo aficionado, conocido como astrafoxen en Bluesky, editó las imágenes y las subió como dos breves time-lapses, lo que nos da una idea de su vertiginosa velocidad. En relación con el Sol, el 3I/ATLAS alcanzó una velocidad de aproximadamente 220.000 kilómetros por hora cuando fue avistado por primera vez, y su velocidad no para de aumentar. Cabe destacar que las imágenes de cada conjunto se tomaron con apenas minutos de diferencia.

Hubble Space Telescope images of interstellar comet 3I/ATLAS are out! These were taken 5 hours ago. Plenty of cosmic rays peppering the images, but the comet's coma looks very nice and puffy. Best of luck to the researchers trying to write up papers for this...archive.stsci.edu/proposal_sea... 🔭



[image or embed]