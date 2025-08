A partir de los 7.000 pasos, cada mil extra reduce nuestro riesgo de muerte casi un 20%

Aproximadamente 1.280 millones de personas en todo el mundo viven con hipertensión arterial, lo que aumenta su riesgo de sufrir enfermedades cardíacas (49 %), accidentes cerebrovasculares (62 %) e insuficiencia cardíaca (77-89 %). Hasta ahora, no se ha determinado con certeza cuánto deben aumentar su actividad física las personas con hipertensión para reducir el riesgo de un evento cardiovascular adverso grave (MACE por sus siglas en inglés).

Un análisis de más de 36.000 personas con hipertensión arterial ha demostrado que caminar más, incluso por debajo del objetivo diario recomendado de 10.000 pasos, y caminar más rápido se asocia con una reducción significativa del riesgo de sufrir problemas graves de corazón y vasos sanguíneos.

El estudio, publicado en el European Journal of Preventive Cardiology, reveló que, en comparación con un recuento diario de 2.300 pasos, cada 1.000 pasos adicionales se asocian con una reducción del 17 % en el riesgo de desarrollar un MACE, hasta 10.000 pasos. Los pasos adicionales por encima de 10.000 se asociaron con un menor riesgo de accidente cerebrovascular.

“Este estudio es uno de los primeros en demostrar una relación dosis-respuesta entre el recuento diario de pasos y los problemas graves del corazón y los vasos sanguíneos – señala Emmanuel Stamatakis, líder del estudio, en un comunicado -. En resumen, descubrimos que, si se vive con hipertensión, cuanto más se camina con mayor intensidad, menor es el riesgo de sufrir futuros eventos cardiovasculares graves. Nuestros hallazgos respaldan la idea de que cualquier nivel de actividad física es beneficioso, incluso por debajo del objetivo diario ampliamente recomendado de 10.000 pasos”.

El estudio analizó datos obtenidos de 32.192 personas que participaron en un análisis del estudio UK Biobank. Se les había diagnosticado hipertensión arterial y aceptaron usar un acelerómetro en la muñeca durante siete días consecutivos para medir la distancia y la velocidad de sus caminatas. Los datos de los acelerómetros se recopilaron entre 2013 y 2015. La edad promedio fue de 64 años y se realizó un seguimiento de los participantes durante casi ocho años, lo que proporcionó al equipo de Stamatakis datos de 283.001 personas-año. Durante este tiempo, se presentaron 1.935 casos de problemas cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

Además de una reducción del 17 % en el riesgo general por cada 1.000 pasos adicionales al día, los investigadores observaron una reducción del 22 % en la insuficiencia cardíaca, del 9 % en el riesgo de infarto y del 24 % en el riesgo de accidentes cerebrovasculares.

La intensidad promedio de los 30 minutos de caminata más rápida al día fue de 80 pasos por minuto, lo que se asoció con una reducción del 30 % en el riesgo de eventos adversos cardiovasculares graves (ACV). Ir algo más rápido no producía un cambio significativo: no se observó evidencia de daño en personas cuyos 30 minutos de caminata o carrera más rápida superaron los 130 pasos por minuto.

Los autores encontraron resultados similares al analizar a 37.350 personas sin hipertensión arterial: cada aumento de 1.000 pasos en el recuento diario de pasos resultó en un riesgo promedio menor de ACV, insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares del 20,2 %, 23,2 %, 17,9 % y 24,6 %, respectivamente.

“Nuestros hallazgos ofrecen a los pacientes objetivos accesibles y medibles para la salud cardíaca, incluso por debajo de los 10 000 pasos diarios – concluye Stamatakis -. Los profesionales sanitarios deben promover la actividad física como atención estándar, especialmente en pacientes con hipertensión arterial. Nuestros resultados pueden servir de base para nuevas recomendaciones de salud pública personalizadas para estos pacientes. En futuras recomendaciones sobre la marcha en personas con hipertensión arterial se podría considerar promover una mayor intensidad de marcha”.

Las fortalezas del estudio incluyen el gran número de pacientes, el uso de acelerómetros para obtener información detallada sobre el número de pasos y la velocidad, pero también hay limitaciones. Por ejemplo, que la actividad física se midió solo cuando las personas se unieron al estudio por primera vez y no incluyó cambios posteriores en el comportamiento. Además, los investigadores señalan que sus hallazgos solo pueden demostrar que existe una asociación entre caminar más lejos y más rápido y mejores resultados de salud, no que esto cause estos mejores resultados.