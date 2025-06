¿A qué edad dejamos de ser felices según la ciencia?

Un conjunto amplio de investigaciones en psicología y salud mental sugiere que la felicidad a lo largo de la vida sigue una trayectoria similar a una "U": alta durante la juventud, disminuye en la mediana edad y vuelve a remontar en la vejez.

Un metaanálisis con más de 460.000 participantes revela que la satisfacción vital tiende a caer entre los 9 y 16 años, aumenta paulatinamente hasta cerca de los 70 y luego experimenta un leve descenso hasta los 96 años. Otro estudio encuentra que las emociones positivas decrecen desde la infancia y las negativas, tras una fluctuación temprana, disminuyen hasta los 60 y luego se intensifican.

En trabajos clásicos de psicología de la felicidad, se describe este patrón: los jóvenes reportan niveles altos de bienestar, que bajan considerablemente en los 40–50 años, para recomponerse en los 60–70 años . Alan D. Castel, de UCLA, señala que muchas personas mayores —contrariamente a las expectativas— muestran mayor tranquilidad y satisfacción con su vida pasada.

No obstante, este modelo del arco emocional no es universal ni atemporal. En países de altos ingresos, como Reino Unido y Australia, los jóvenes ya no están experimentando un pico de felicidad en su juventud; estos niveles se mantienen bajos hasta los 50 años.

Según Tyler VanderWeele, del estudio publicado en Nature Mental Health, factores como la inestabilidad económica, la presión digital y las secuelas de la pandemia explican parte de esta brecha generacional.

Los científicos destacan que este patrón significa que, pese a las crisis vitales del mediana edad, la felicidad puede recuperarse —y a veces superar las etapas anteriores— conforme envejecemos.