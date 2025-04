Sokal: “La ciencia se enfrenta a serias amenazas”

Alan Sokal, catedrático de Matemáticas del University College de Londres y profesor Emérito de Física de la Universidad de Nueva York, acaparó numerosos titulares cuando en 1996 realizó el llamado experimento Sokal. Entonces, consiguió publicar en una revista científica de humanidades un artículo totalmente incomprensible, sin sentido, con el que quiso denunciar y desenmascarar las visiones postmodernas de la ciencia. Aquel episodio llegó a formar parte de las llamadas ‘Science Wars’.

Sokal ha regresado a la Fundación Ramón Areces para ofrecer una conferencia con el lema ‘Amenazas ideológicas a la ciencia’. En ella, ha mantenido que “la ciencia se enfrenta a serias amenazas que es necesario combatir, muchas de ellas desde dentro del propio ámbito científico”. Ha subrayado, asimismo, la importancia de proteger la ciencia de “influencias ideológicas que puedan comprometer su integridad y utilidad”.​

En esta intervención, organizada junto a la Real Sociedad Española de Física, Sokal ha destacado que “la ciencia no es solo un conjunto de conocimientos técnicos o una colección de datos empíricos, sino una cosmovisión crítica y escéptica que se basa en la evidencia”. Según ha explicado, esta perspectiva científica entra en conflicto con todas las formas de pensamiento no científico que realizan afirmaciones supuestamente fácticas sobre el mundo. Para Sokal, coautor -con Jean Bricmont- de ‘Imposturas intelectuales: el abuso de la ciencia por los filósofos posmodernos’ “la ciencia ha alcanzado una preeminencia innegable en todos los ámbitos del pensar y del conocimiento, pero esta posición no siempre ha sido reconocida ni está garantizada en el futuro”.​

Alan Sokal en un momento de la conferencia La Razón

Ha calificado la revisión por pares como el sistema menos imperfecto de los desarrollados hasta ahora para validar los contenidos científicos, pero ha advertido: “Esa evaluación debe basarse únicamente en la calidad científica de la investigación, no en el hecho de encontrar sus resultados agradables o desagradables”.

Así, ha pasado a describir las que considera las principales amenazas internas para el mundo de la investigación en estos momentos. “Las amenazas que provienen del interior de la comunidad científica son un fenómeno bastante novedoso: por eso podemos tener dificultades para reconocerlas por lo que realmente son”, ha aclarado. Y se ha referido a los “académicos postmodernistas y constructivistas sociales radicales”. “Estos críticos sostienen que la ciencia no es más que una construcción social y que sus afirmaciones de objetividad son ilusorias”. En este sentido, Sokal ha argumentado que este relativismo cognitivo es falso, ya que la veracidad o falsedad de una afirmación depende del acuerdo entre lo que se afirma y los hechos en el mundo exterior.

También ha dedicado parte de su charla a hablar de la autocensura que promueven determinadas instituciones: “El daño principal se hace al propio empeño científico: al inducir a los investigadores a autocensurarse como cuestión de preservación personal y profesional, la ‘Cultura de la Cancelación’ socava la libertad de debate, que es la piedra angular de las pretensiones de conocimiento de la comunidad científica”.

Por último lugar, ha señalado como nueva amenaza a los propagandistas y desinformadores. Para Alan Sokal, en la era de la posverdad, “la difusión de información falsa o engañosa socava la confianza en la ciencia y en las instituciones que la promueven”.​ “Incluso si los ‘progresistas’ tuvieran 100% de razón en cada tema y no tuvieran absolutamente nada que aprender de sus críticos, la censura de las opiniones opuestas seguiría siendo perjudicial para su propia causa, ya que socavaría las buenas razones para que cualquier otra persona adopte sus ideas”, ha afirmado.

En este escenario, este profesor de Matemáticas del University College de Londres ha destacado la importancia de defender la racionalidad y la evidencia. En este sentido, Sokal ha subrayado que “la defensa de la ciencia no implica rechazar otras formas de conocimiento o experiencia humana, pero sí requiere mantener una distinción clara entre afirmaciones basadas en evidencia y aquellas que no lo están”.