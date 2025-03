¿Es el Sol culpable de algunos terremotos? Una nueva investigación reaviva la polémica

¿Qué tienen que ver los terremotos con la actividad solar? Eso es lo que llevan tiempo preguntándose los científicos (algunos con más sorna que otros). La respuesta es que: aparentemente nada. Sin embargo, desde 1934 se han publicado alguna investigación que sugieren cierta correlación. Dicho de otra manera: parece que cuantas más manchas aparecen en la superficie de nuestro sol, más terremotos registran nuestros sismómetros (grosso modo). Ahora bien: nadie tiene claro qué mecanismo puede haber tras esta correlación.

Sin embargo, un equipo de investigadores de la Universidad de Tsukuba y del National Institute of Advanced Industrial Science and Technology ha publicado una investigación al respecto en Chaos An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. En él, los investigadores sugieren que, quizás, el aumento de la temperatura de la superficie terrestre debida a la actividad solar podría calentar lo suficiente la atmósfera y las rocas como para contribuir (mínimamente) a un terremoto. Sin embargo, el mecanismo propuesto no es nuevo y ya generaba cierto escepticismo entre los expertos. De hecho, los propios investigadores insisten en que la contribución es puramente marginal. Ahora bien, en el artículo también anuncian que, incorporando datos de la actividad solar a sus modelos computacionales, han logrado predecir mejor los terremotos.

Sí, pero tampoco tanto

Para que una hipótesis científica sea considerada seriamente hace falta que cumpla algunos criterios que la comunidad investigadora acepta tácitamente. Criterios como que sea teóricamente plausible, esto es: que no contravenga a la ligera nuestros conocimientos más asentados de la realidad. En ocasiones, sin embargo, no tenemos claro el tipo de relación que existe entre dos eventos, solo que ocurren juntos. Hay fármacos cuyo mecanismo de acción no entendemos, pero que la estadística nos ha revelado como muy eficaces para tratar determinada enfermedad.

En este caso, la correlación que hemos visto entre la actividad solar y los terremotos en la Tierra no es tan fuerte como para que omitamos la falta de un mecanismo teóricamente plausible que los vincule. Es interesante como para que sigamos investigando la posible relación, que puede ser causal, una extrañísima coincidencia, o quizás algún tipo de factor de confusión.

Churras y merinas

Un terremoto ocurre cuando la energía acumulada en las rocas de la corteza terrestre se libera de forma repentina, provocando un desplazamiento en las placas tectónicas, grandes fragmentos de la corteza terrestre que están en movimiento y que, debido a la fricción, pueden quedar “bloqueadas” en ciertas áreas acumulando energía hasta que se libera “de golpe” en forma de terremoto. Propagando ondas sísmicas a través de la Tierra. La magnitud de un terremoto depende de la cantidad de energía liberada, la extensión del área afectada y la profundidad a la que ocurre el desplazamiento.

Por otro lado, las manchas solares se producen debido a la actividad magnética en el Sol, donde el campo magnético de nuestra estrella se concentra en ciertas áreas, creando manchas oscuras más frías que las zonas circundantes. Este fenómeno es el resultado de la interacción de los campos magnéticos solares, que puede provocar eventos como erupciones y vientos solares que pueden afectar a nuestra magnetosfera, provocando auroras boreales, apagones y otros eventos electromagnéticos. Sabemos que, durante los periodos de mayor actividad solar, la temperatura de la superficie de nuestra estrella también aumenta, pero contribuye realmente poco a la temperatura de nuestro planeta.

Dicho de otro modo: la diferencia de temperatura entre verano e invierno es mayor que la que se produce durante un periodo de mayor actividad solar y no hemos detectado un mayor número de terremotos en agosto que en enero. Así que… Si no es el calor, ¿qué puede estar vinculando un evento electromagnético producido en el Sol con el movimiento de la corteza de nuestro planeta?

Es posible que acabemos descubriendo una conexión entre los terremotos y la actividad solar, pero por ahora parece más bien una correlación espuria que otra cosa.

